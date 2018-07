MJ Gleeson: Aktienanalyse vom 09.07.2018

In unserer neuen Analyse nehmen wir MJ Gleeson unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Wohnungsbau". Die MJ Gleeson-Aktie notierte am 06.07.2018 mit 764 GBP, die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für MJ Gleeson entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 15,03 ist die Aktie von MJ Gleeson auf Basis der heutigen Notierungen 17 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Home & Office Products" (18,05) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Hold". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Damit erhält die MJ Gleeson-Aktie ein "Hold"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der MJ Gleeson als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 2 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 1 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 845,5 GBP. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 10,67 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 764 GBP beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".