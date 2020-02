MJ Gleeson: Wie reagieren Sie darauf?

Per 15.02.2020, 01:00 Uhr wird für die Aktie MJ Gleeson am Heimatmarkt London der Kurs von 976.67 GBP angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Wohnungsbau".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für MJ Gleeson entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei MJ Gleeson aktuell 3,7. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -17,67 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter". MJ Gleeson bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die MJ Gleeson-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (1040 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 6,56 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 976 GBP), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält MJ Gleeson eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber MJ Gleeson. Die Diskussion drehte sich an zwei Tagen vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion zu verzeichnen gab. An drei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind dagegen hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält MJ Gleeson daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält MJ Gleeson von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.