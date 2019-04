MITTENDRIN - 70 Jahre öffentlich-rechtlicher Rundfunk / Vorsitzende von ARD und BBC betonen Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks für eine demokratische Gesellschaft

Hamburg (ots) - Mit einem Festakt und einer Podiumsdiskussionhaben die Intendantinnen und Intendanten der ARD an die Gründung desöffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland vor 70 Jahrenerinnert. Zu den Diskussionsteilnehmern in Hamburg gehörten neben demARD-Vorsitzenden Ulrich Wilhelm und NDR-Intendant Lutz Marmor auchder Generaldirektor der britischen BBC, Tony Hall, Hamburgs ErsterBürgermeister Peter Tschentscher sowie Gruner+Jahr-Chefin JuliaJäkel.Wichtigste Rechtsquelle für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk inDeutschland ist das Grundgesetz, das ebenfalls vor 70 Jahren in Krafttrat. Mit Artikel 5, Absatz 1 schuf unsere Verfassung die rechtlicheGrundlage für Etablierung und Fortbestand des öffentlich-rechtlichenRundfunks. Vier Jahre zuvor, am 4. Mai 1945, hatten in Hamburgbritische Offiziere den Sendebetrieb mit der Verlautbarungaufgenommen: "Here is Radio Hamburg, a Station of the Allied MilitaryGovernment. Hier ist Radio Hamburg, ein Sender der alliiertenMilitärregierung." In den darauffolgenden Jahren wurde deröffentlich-rechtliche Rundfunk nach dem Vorbild der BBC inDeutschland etabliert.Bei dem Festakt "MITTENDRIN - 70 Jahre öffentlich-rechtlicherRundfunk" betonte EBU-Präsident und BBC-Generaldirektor Tony Hall,der öffentlich-rechtliche Rundfunk gründe in Deutschland auf dengleichen Prinzipien wie im Vereinigten Königreich: "dem Auftrag, alleMenschen zu erreichen; alle Standpunkte widerzuspiegeln undabzubilden; sicherzustellen, dass allen Stimmen und PerspektivenGehör verschafft wird." Der BBC-Chef weiter: "Unabhängigkeit,Unvoreingenommenheit, Universalität. Dies sind die Werte, hinter diesich alle, die an der Gründung des öffentlich-rechtlichen Rundfunksin Deutschland beteiligt waren, gestellt haben."Diese Werte zu erhalten, sei heute wichtiger denn je, daDesinformation eine der größten Gefahren für unsere Demokratiendarstelle, so Hall weiter:"Tatsache ist, dass die Wahrheit heute stärker unter Beschusssteht als je zuvor in den vergangenen 70 Jahren. Es war nie so schwerwie heute, Fakten von Fälschungen zu unterscheiden, Tatsachen vonBehauptungen, Wahrheiten von glatten Lügen. Das ist wichtig, weil esin Demokratien auf diese Unterscheidung ankommt. Wenn man nicht aufdie Wahrheit vertrauen kann, unterhöhlt das unsere Demokratie." Hallfuhr fort: "Das Gegenmittel ist klar: Es sind die vertrauenswürdigen,unvoreingenommenen Informationen, auf die sich öffentlich-rechtlicheMedien verpflichtet haben. In Zeiten der Spaltung ist dieVerantwortung öffentlich-rechtlicher Medien, alle Menschen zuerreichen, wesentlicher denn je. Dies schafft Zusammenhalt."Der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm betonte, dass die Werte, nachdenen der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland gegründetwurde, auch heute noch aktuell sind:"Als vor 70 Jahren der öffentlich-rechtliche Rundfunk inDeutschland gegründet wurde, hat noch niemand geahnt, wie rasant sichdie Technik und unsere Gesellschaften weiterentwickeln würden. Umsobemerkenswerter ist es, dass die Werte, die unsere Gründer damalsgeleitet haben, heute in der globalisierten digitalen Welt nichts anihrer Bedeutung verloren haben. Dazu gehören vor allem dieUnabhängigkeit, Verlässlichkeit, Vielfalt, Verantwortung und Teilhabesowie die Nähe zur Lebenswirklichkeit der Menschen in den einzelnenRegionen."Mit Blick auf den digitalen Wandel, so Wilhelm, sei die Rolle desöffentlich-rechtlichen Rundfunks sogar gewachsen:"Mehr denn je brauchen wir auch heute einen starkenöffentlich-rechtlichen Rundfunk, der in der Mitte der Gesellschaftverankert ist und der ein Gegengewicht schafft zurvielfaltsverengenden Wirkung von Filterblasen im Netz. Deröffentlich-rechtlich Rundfunk ist nach wie vor ein unverzichtbarerGarant von Vielfalt."NDR-Intendant Lutz Marmor erklärte:"Unabhängige und freie Medien sind für unsere Demokratieessentiell. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist heute undzukünftig Garant für Verlässlichkeit, Qualität und Unabhängigkeit. Erträgt mit seinen bundesweiten und insbesondere auch regionalenAngeboten zum gesellschaftlichen Diskurs und zur freienMeinungsbildung bei. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk gehört denBürgerinnen und Bürgern - auf unseren Dienst für die Gemeinschaftkönnen sie auch in Zukunft vertrauen."Bilder sind auf ARD Foto (www.ard-foto.de) ab ca. 19.00 Uhrabrufbar.Pressekontakt:ARD-PressestelleTel: 089 / 5900 - 10565pressestelle@ard.deOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuell