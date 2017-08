MITTELDEUTSCHE MARKENSTUDIE 2017 erschienen / Für Käufer in Mitteldeutschland geht Region vor Bio (FOTO)

Leipzig (ots) -- Kaufland und Netto haben in Mitteldeutschland die Nase vorn- Regionale Produkte toppen nationale MarkenFür die Verbraucher in Mitteldeutschland geht Region vor Bio. Auchbei der Wahl der bevorzugten Einkaufsmärkte unterscheiden sich dieSachsen, Sachsen-Anhalter und Thüringer von den Käufern inGesamtdeutschland. Die bekanntesten Marken aus Mitteldeutschland,denen der Sprung zur nationalen Marke gelungen ist, sind Rotkäppchen,Bautz'ner Senf und Radeberger Bier. Das sind einige zentraleErgebnisse der MITTELDEUTSCHEN MARKENSTUDIE 2017, die im Auftrag derMDR-Werbung GmbH (MDRW) erstellt und heute in Leipzig präsentiertwurden. Das IMK Institut für angewandte Marketing- undKommunikationsforschung hat im Frühsommer jeweils rund 1.500Verbraucherinnen und Verbraucher in Mitteldeutschland sowie 1.500 inden übrigen 13 Bundesländern repräsentativ befragt. Insgesamt wurdenrund 60 mitteldeutsche Marken in unterschiedlichen Produktsegmentenmit jeweils einer renommierten nationalen Marke verglichen. Nachsieben Jahren Erforschung der Unterschiede zwischen Ost und Westsetzt die neue MDRW Studie den Fokus auf die Markenbekanntheit inMitteldeutschland.Wie, wo und wann die Deutschen einkaufen:Über die Hälfte der Deutschen geht der Studie zufolge gutvorbereitet in den Lebensmitteleinkauf. Angebote werden im Vorfeldstudiert und notiert. Haupteinkaufstag ist in Gesamtdeutschland derFreitag. Der zweitwichtigste Einkaufstag für die Mitteldeutschen istder Donnerstag und erst dann folgt der Samstag. In Gesamtdeutschlandtauschen diese beiden Tage die Plätze.Beim bevorzugten Einkaufsmarkt gibt es gravierende Unterschiede.So landen in Mitteldeutschland KAUFLAND und NETTO auf Platz eins undzwei. Gesamtdeutsch führen ALDI und LIDL das Feld an. Für dieUnternehmen in Mitteldeutschland sind das durchaus wichtigeErkenntnisse, so Reinhard Hild, Studienverantwortlicher undVerkaufschef der MDRW: "Wer bei Kaufland und Netto gelistet ist,sichert sich ein breites Vertriebsgebiet."In Mitteldeutschland geht Region vor Bio:Bei den Gründen für den Kauf eines Produktes unterscheiden sichdie rund 8,5 Millionen Verbraucher in Mitteldeutschland nicht vondenen in den anderen Bundesländern in Bezug auf Qualität, Preis oderpositive Erfahrungen. "Doch bei regionaler Herkunft und biologischerzeugten Produkten sehen wir deutliche Unterschiede. So ist es fürdie Verbraucher in Mitteldeutschland im Vergleich zum gesamtdeutschenDurchschnitt wichtiger, dass ein Produkt aus der Region stammt. Beibiologischer Erzeugung verhält sich dies genau umgekehrt", erläutertSören Schiller, Studienleiter beim IMK. "Allerdings steigt auch inMitteldeutschland die Bedeutung von Bio, je hochpreisiger ein Marktist. Verbraucher, die z.B. bei Rewe einkaufen, legen mehr Wert aufBio."Markenbekanntheit und Markenverwendung:Rotkäppchen-Sekt ist und bleibt die bekannteste Marke ausMitteldeutschland. Spontan nennen 74 Prozent in Mitteldeutschland und45 Prozent in Gesamtdeutschland den Sekt aus Freyburg an der Unstrut,das ist Platz 1 in beiden Gebieten. Bei der Verwendung in denvergangenen vier Wochen erzielt Rotkäppchen mit 50 Prozent inMitteldeutschland und 32 Prozent in Gesamtdeutschland ebenfalls hoheZustimmungswerte. Auch Radeberger Bier und Bautz'ner Senf findensowohl in Mitteldeutschland als auch in Gesamtdeutschland den Weg indie Einkaufskörbe.Fakten statt Bauchgefüh:Mit der Studie unterstützt die MDRW die Wirtschaft mit fundiertenund repräsentativen Ergebnissen. So ergibt sich die Möglichkeit,tiefgehende Informationen zur Sicht der relevanten Zielgruppen aufdie eigene Marke zu gewinnen und sich im Wettbewerb entsprechend zupositionieren. "Die Studie ist ein echtes Pfund. Fakten stattBauchgefühl. Wir liefern den Unternehmen tiefe Erkenntnisse zuBekanntheit, Verwendung und Image der Marken, die bis in den 3erPostleitzahlenbereich ausgeleuchtet werden können. Das gab es so nochnie", so Reinhard Hild.Ausgewählte Teile der Studie liegen unter www.mdr-werbung.de zumDownload bereit. Unternehmen und Agenturen, die an den vollständigenDaten der Erhebung interessiert sind, wenden sich bitte an die MDRW.Hinweis: Die Informationen sind nur bei Quellenangabe"MDR-Werbung" und "IMK" freigegeben.Über die MDR-Werbung:Die MDR-Werbung GmbH (MDRW) ist eine 100-prozentige Tochter desDreiländersenders MDR. Ihre Kernkompetenz sieht die MDRW in derVermarktung von Werbezeiten in Radio und TV. Hauptwerbeträger sinddie Radioprogramme des Mitteldeutschen Rundfunks MDR JUMP, MDRSACHSEN, MDR SACHSEN-ANHALT und MDR THÜRINGEN.Über IMK:Das IMK Institut für angewandte Marketing- undKommunikationsforschung GmbH ist einFull-Service-Marktforschungsinstitut mit Sitz in Erfurt. Das Institutist auf die Schwerpunkte Servicemarktforschung,Begeisterungsforschung und Werbewirkungsforschung spezialisiert undzählt insbesondere marktführende Unternehmen in beratungsintensivenBranchen zu seinen Kunden.Pressekontakt:Kontakt / Rückfragen:MDR-Werbung GmbH / Nicole Tuchard-SchmidtTel.: 0361 218-1133 / Mobil: 0162 4003645nicole.tuchard-schmidt@mdr.de / www.mdr-werbung.deOriginal-Content von: MDR-Werbung GmbH, übermittelt durch news aktuell