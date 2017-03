MIPIM 2017: Drooms nutzt Machine Learning zur automatisierten Datenanalyse für Real Estate-Transaktionen

Frankfurt/Cannes (ots) - Drooms setzt Natural Language Processingfür Prozessoptimierung und Risikominimierung bei RealEstate-Transaktionen ein- Automatisierung und intuitive Workflows auch zur Abwicklung vonFrage- und Antwortprozessen (Q&A)Europas führender Anbieter von virtuellen Datenräumen, Drooms(www.drooms.com), verhilft der Immobilienbranche zukünftig mit demEinsatz von Machine Learning zu einer automatisierten Datenanalysebei der Online Due Diligence. Die diesjährige MIPIM beschäftigt sichunter dem Leitthema "New Deal for Real Estate" mit der digitalenRevolution und deren Auswirkungen auf die Immobilienbranche. Vorallen Dingen für die Abwicklung von Real Estate-Transaktionen sindeinschneidende Änderungen zu erwarten. Jede Immobilientransaktionbeinhaltet in der Regel die gleichen Informationen - von derDokumentation über das Gebäude, die Mieterstruktur und dieBewirtschaftung bis hin zu den Finanzen. Drooms analysiert mithilfevon Natural Language Processing verschiedene Dateiformate und ist soin der Lage, die Inhalte eines Datenraums selbstständig zuanalysieren und die relevanten Informationen für die Bewertung durchden Nutzer herauszufiltern. Mit Hilfe eines Teams vonComputerlinguisten hat Drooms eine semantische Basis an Wörtern,deren Synonyme und Wortmuster aufgebaut, um die Dokumente imDatenraum zu analysieren. Die Übersicht der Ergebnisse, sogenannteFindings, unterstützen die individuelle Beurteilung möglicher Risikenund Chancen und eine direkte Weiterverarbeitung der Informationen.Automatisierung von WorkflowsAuch im Frage- und Antwortprozess (Q&A) zwischen den beteiligtenParteien einer Immobilientransaktion soll Automatisierung denAbstimmungsprozess verkürzen. Die mitunter komplexe Konfiguration desQ&A erfolgt intuitiv per Drag&Drop-Funktion. Dank der Festlegung vonVerantwortlichen für bestimmte Indexpunkte im Datenraum, werdenFragen automatisch den jeweiligen Personen oder Gruppen zugeordnet.Über das Dashboard ist der gesamte Prozess jederzeit übersichtlicheinsehbar. "Der Einsatz automatisierter Workflows gibt der Branchedie Möglichkeit, Geschäftsprozesse neu zu gestalten und dieHerausforderungen der Digitalisierung zu meistern. Auf Dauer wird dieAnwendung und Weiterentwicklung von Machine Learning im virtuellenDatenraum Kosten sparen und die Risiken minimieren", so JanHoffmeister, Chairman von Drooms. Der virtuelle Datenraum Drooms NXGermöglicht darüber hinaus ein compliancegerechtes Vorgehen, da alleNutzeraktivitäten sowie Fragen und Antworten im Datenraumprotokolliert werden und nach Abschluss exportiert werden können.Drooms ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen undbeschäftigt mittlerweile über 100 Mitarbeiter aus 23 Ländern anverschiedenen Standorten in Europa, wie Frankfurt, Wien, Paris,Amsterdam, Madrid, Mailand und Zug. Das inhabergeführte Unternehmenzählt weltweit über 25.000 Unternehmen zu seinen Nutzern und wickeltebereits mehrere Tausend komplexe Transaktionen wie gewerblicheImmobilienverkäufe, Mergers & Acquisitions oder Finanzierungsrundensicher, transparent und effizient ab.Erfahren Sie mehr über den virtuellen Datenraum Drooms NXG aufYouTube: https://www.youtube.com/DroomsSoftware.Über DroomsDrooms (drooms.com) ist der führende Anbieter von SecureCloud-Lösungen in Europa. Der Software-Spezialist ermöglichtUnternehmen den kontrollierten Zugriff auf sensible Unternehmensdatenüber Unternehmensgrenzen hinweg. Vertrauliche Geschäftsprozesse, wiegewerbliche Immobilienverkäufe, Mergers & Acquisitions,NPL-Transaktionen oder Board Communication werden mit Drooms sicher,transparent und effizient abgewickelt. Zum Kundenstamm gehörenweltweit führende Immobilienunternehmen, Berater, Kanzleien undKonzerne wie die METRO GROUP, Evonik, Morgan Stanley, JLL, JP Morgan,CBRE, Rewe oder die UBS.Weitere Informationen:Drooms GmbH, Eschersheimer Landstr. 6,60322 Frankfurt, Tel.: 069 / 478640-0, Fax: 069 / 478640-1,E-Mail: office@drooms.com, Internet: www.drooms.comPressesprecherin: Miriam Mündnich, Tel.: 069 / 478640-285,E-Mail: m.muendnich@drooms.comOriginal-Content von: Drooms GmbH, übermittelt durch news aktuell