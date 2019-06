MINT-Studienanfänger schon früh auf Arbeitgebersuche / Neue Arbeitsmarktstudie an Hochschulen wirft Blick auf die Karriereperspektiven von MINT-Studierenden

Stuttgart (ots) - Akademische Top-Talente sondieren denArbeitgebermarkt bereits sehr früh. Das ist das Ergebnis deraktuellen Studie JOBCAMPUS MINT, für die die Königsteiner Agentursowie die Deutsche Hochschulwerbung 500 MINT-Studenten an zehnHochschulen befragten. Demnach machen sich fast zwei Drittel (63%)der MINT-Nachwuchstalente schon in den ersten beiden Semesterneigeninitiativ über Arbeitgeber schlau. Dieser Anteil steigt sogarauf 78% an, wenn man die Studenten hinzuzieht, die passiv aufArbeitgeber aufmerksam werden. Obwohl mit durchschnittlich 20,4Jahren noch sehr jung, haben zudem 84% der MINT-Studenten bereitserste berufliche Erfahrungen gesammelt. Einen speziellenTraumarbeitgeber nennen allerdings nur die wenigsten (10%) der invielen Unternehmen so begehrten Kandidaten aus Mathematik,Informatik, Naturwissenschaft oder Ingenieurwesen (MINT).Einfluss des sozialen Umfelds sinkt, Arbeitgeberbewertungengewinnen an BedeutungViele der befragten Studierenden stoßen an den Hochschulen selbstauf Informationen rund um den Berufseinstieg. So nahmen 83% derBefragten am Campus bereits Plakate wahr, auf denen Arbeitgeber fürsich warben. 78% kennen Hochschulmessen oder haben bereits einebesucht. Aushänge am schwarzen Brett sind 77% der Studienteilnehmerbereits begegnet.Besonders interessant: Die Bedeutung der Informationswegeverändert sich, je intensiver sich die Studenten mitArbeitgeberthemen befassen. Denn während der erstenAuseinandersetzung vor allem das soziale Umfeld für 61% großenEinfluss auf die Meinung der Studierenden hat, fällt der Grad derEinflussnahme aus diesem Milieu auf nur noch 26% in derEntscheidungsphase für oder gegen ein Unternehmen. Genau anders herumsieht es beispielsweise bei der Nutzung vonArbeitgeberbewertungs-portalen aus. Denn während hier zu Beginn derFindungsphase nur 22% der Studenten über Arbeitgeber recherchieren,sind es kurz vor einer Entscheidungsfindung doppelt so viele (44%).Tendenz zum Konzern, aber kein konkreter Traumarbeitgeber in SichtDie meisten angehenden MINT-Absolventen - nämlich 34% - möchtenauf jeden Fall einmal in einem Konzern arbeiten. Etwas mehr als einViertel (26%) zieht es unbedingt in ein mittelständisches Unternehmenund nur 12% wollen an der Hochschule bleiben. Immerhin 15% derangehenden Akademiker möchten selbst ein Unternehmen gründen. Aberauch wenn junge MINT-Studenten klare Vorstellungen davon besitzen,welche Unternehmensform sie bevorzugen, einen speziellenWunscharbeitgeber haben sie nicht. Neun von zehn Studienteilnehmernverneinen die Frage nach einem speziellen "Employer of Choice".Entsprechend unwichtig für die meisten MINT-Studenten in derBerufsorientierungsphase: der Bekanntheitsgrad eines Arbeitgebers.Dieser interessiert nur 23% von ihnen, wenn es darum geht, dieAnforderungen an einen Arbeitgeber zu benennen. In diesem Kontextdeutlich höher im Kurs: Arbeitgeberinhalte wie ein spannendes,interessantes Tätigkeitsfeld (85%), gute Sozialleistungen (84%), einangenehmes Betriebsklima (83%) oder überzeugendeWeiterbildungsangebote (82%)."In den MINT-Berufen herrscht praktisch Vollbeschäftigung auf demdeutschen Arbeitsmarkt. Das bedeutet: Absolventen suchen sichArbeitgeber aus, nicht mehr umgekehrt. Das setzt Unternehmen wiederumverstärkt unter Druck, die eigene Arbeitgebermarke nachhaltig in derKandidatengruppe zu positionieren. Unsere Studie zeigt: DieserProzess muss schon zu Beginn der akademischen Laufbahn einsetzen undsich dann bis zum Master fortsetzen. Dabei gilt es vor allem mitkonkreten Arbeitgeberleistungen auf sich aufmerksam zu machen undnicht auf reine Bekanntheit zu setzen", so Nils Wagener,Geschäftsführer der KÖNIGSTEINER Agentur zu den Ergebnissen derStudie. "Studierende verbringen viel Zeit auf dem Campus. Hierbefassen sie sich von Beginn des Studiums an mit dem ThemaBerufseinstieg. Daher ist die Hochschule für sie ein idealer Ort, ummehr über potenzielle Arbeitgeber zu erfahren. Arbeitgeber, diedieses Informationsbedürfnis bedienen, stehen auf der Pole Positionim viel zitierten `War for Talents`", so Ioannis Voudouris,Geschäftsführer der Deutschen Hochschulwerbung.Über die StudieFür die repräsentative Studie JOBCAMPUS MINT wurden 500 Studentenaus den MINT-Fächern (Mathematik, Naturwissenschaften, Informatik undIngenieurwesen) dazu befragt, ob und wie sie sich über Arbeitgeberinformieren. Die Befragung fand an 10 deutschen Hochschulen statt.60,4% der Befragten kamen von Universitäten, 39,6% vonFachhochschulen. Das Durchschnittsalter der teilnehmendenStudierenden betrug zum Zeitpunkt der Umfrage 20,4 Jahre. Etwas mehrals ein Drittel (67%) absolvierte das Erstsemester, ein Drittelbefand sich im zweiten Semester. Der Befragungszeitraum war Februar2019. 