MINIject von iSTAR Medical liefert hervorragende Halbjahresergebnisse in der ersten klinischen Humanstudie

Wavre, Belgien (ots/PRNewswire) - iSTAR Medical SA, ein privatesMedizintechnikunternehmen, das neuartige ophthalmologische Implantatezur Behandlung des Glaukoms entwickelt, gab heute die hervorragendenHalbjahresergebnisse seiner ersten humanen (FIH: first-in-human)Studie zur mikroinvasiven Glaukomchirurgie (MIGS) untereigenständigem Einsatz des Systems MINIject(TM) bekannt. DieErgebnisse zeigen, dass MINIject sicher und hochwirksam zu einersignifikanten Reduktion des Augeninnendrucks (IOD) beiGlaukompatienten führt.Die Studie zeigte, dass die Implantation von MINIject zu einerdurchschnittlichen IOD-Reduktion von 39 % auf einen Mittelwert von14,2 mmHg nach sechs Monaten geführt hat. Zudem konnten 87,5 % derPatienten die topische Medikamentenapplikation einstellen und bliebennach sechs Monaten medikamentenfrei. Es gab keine schwerwiegendenokulären Nebenwirkungen.Die FIH-Studie ist eine prospektive, offene, internationale,multizentrische Studie, bei der MINIject bei 25 Patienten mitleichtem bis mittelschwerem, primärem Offenwinkelglaukom, das durchden Einsatz topischer hypotensiver Medikamente nicht kontrolliertwerden konnte, implantiert wurde. Ziel der Studie ist es, gemessen ander IOD-Abnahme von der Baseline für den Zeitraum von sechs Monaten,die Sicherheit und Leistungsfähigkeit des MINIject-Systems zubeurteilen. Die Sicherheit und Wirksamkeit werden in einem Zeitraumvon bis zu zwei Jahren im Anschluss an die Operation gemessen. Zu denPrüfärzten und Operateuren gehören Dr. Ike Ahmed (Toronto, Kanada),Dr. Ernesto Calvo (Panama City, Panama), Prof. Philippe Denis (Lyon,Frankreich), Prof. Christoph Hirneiss (München, Deutschland) und Dr.Anita Kamarthy (Hyderabad, Indien). Unerwünschte Ereignisse wurdenvon einer unabhängigen Kommission zur Überwachung derSicherheitsdaten (SMC: Safety Monitoring Committee) bewertet.Das MINIject-System von iSTAR Medical bietet eine sichere,effektive und nachhaltige Lösung zur signifikanten Reduktion des IODdurch Verbesserung des Abflusses von Kammerwasser aus derVorderkammer in den supraziliären Raum. MINIject verfolgt einen neuenAnsatz bei der Drainage, der einen Paradigmenwechsel darstellt. ImGegensatz zu anderen Technologien verwendet MINIject STAR-Material -ein weiches und flexibles, medizinisches Silikon mit einermikroporösen, mehrkanaligen Geometrie. Das unternehmenseigeneSTAR-Material verfügt über antifibrotische Eigenschaften, die dieNarbenbildung minimieren und die Implantatleistung über einenlängeren Zeitraum aufrechterhalten.Prof. Philippe Denis, Croix-Rousse Hospital, Lyon, Frankreich, waran der Entwicklung von MINIject beteiligt. Er sagte: "Wir sind mitden Sicherheitsergebnissen für dieses supraziliäre Verfahren sehrzufrieden. Es kam zu keinen Implantatmigrationen. MINIject wurdewohldurchdacht konzipiert und die geringe Anzahl von Nebenwirkungenist ermutigend."Dr. Ike Ahmed, University of Toronto, Ontario, Kanada, führteeinige der ersten MINIject-Eingriffe durch. Er erklärte: "Diesefrühen Ergebnisse demonstrieren eine Kombination ausaußergewöhnlicher Wirksamkeit, Patientensicherheit und einfacherHandhabung des Geräts und sind daher sehr vielversprechend."Glaukom ist laut Weltgesundheitsorganisation die zweithäufigsteErblindungsursache weltweit und betrifft über 80 Millionen Menschen.Weltweit sind etwa 2,5 Millionen Menschen am Glaukom erblindet. MIGSist die vielversprechendste und am schnellsten wachsendetherapeutische Option in der Behandlung des Glaukoms.ClinicalTrials.gov Identifikationsnummer: NCT03193736