MINI INSIDER / TERRITORY launcht neues Printmagazin für MINI

Hamburg (ots) - Back in Print: Der Automobilhersteller MINI kommt Ende Juli mit dem neuen MINI INSIDER aus der Box. Die druckfrische Ausgabe des Magalogs ist die erste, die in Zusammenarbeit von TERRITORY und MINI erscheint. Der MINI INSIDER geht mit einer Auflage von rund 100.000 Exemplaren weltweit an den Start und ist in 20 Sprachen verfügbar. TERRITORY ist für Konzept und Umsetzung der jährlich erscheinenden, hochwertigen Publikation verantwortlich.Für die "XPLORER Issue" des MINI INSIDER haben die Autoren und Fotografen von TERRITORY packende Reportagen an angesagten Hotspots von Kapstadt bis Portland realisiert. Eines der Hauptthemen ist dabei der MINI Cooper SE: der erste vollelektrische Flitzer von MINI wurde in Lissabon, Europas Umwelthauptstadt 2020, gemeinsam mit dem Fotografen-Paar Nuria Val und Coke Bartrina in Szene gesetzt. Die beiden Social-Media-Profis konnten mit dem heiß begehrten E-Auto durch die Straßen der portugiesischen Hauptstadt gleiten und die Vorzüge der Elektromobilität ausprobieren und festhalten. Neben solchen Lifestyle-Themen im Long-Read-Format bietet der MINI INSIDER viele tiefe Einblicke in die vielseitige Welt von MINI.Der MINI INSIDER ersetzt die Katalogkommunikation für die einzelnen Modelle der Kultmarke - und bündelt diese in einer Publikation, die auf Qualitätsjournalismus vertraut. Auf Nachhaltigkeit setzt MINI auch bei der Produktion des neuen Magalogs: Zum Einsatz kommt hier das Naturpapier "Munken Polar" von ARCTIC PAPER aus Schweden, einer der umweltfreundlichsten Papierfabriken der Welt. Was gut für die Natur ist, fühlt sich auch gut an: Die wertige Haptik des MINI INSIDER unterstreicht bei möglichen Neukunden und treuen Fans den Premium-Charakter von MINI auf ihrer Customer Journey."Der MINI INSIDER setzt eine neue Benchmark für anspruchsvolle Produktkommunikation. In einer Kombination aus journalistischem Storytelling, starker Bildsprache und spannenden Produktinfos erfahren Kunden und Fans von MINI die legendäre Design-Marke aus einer völlig neuen Perspektive", so Adrian Pickshaus, Executive Creative Director bei TERRITORY und Chefredakteur des MINI INSIDER.Über TERRITORYAls Agentur für Markeninhalte arbeiten wir mit Leidenschaft und Überzeugung daran, für Unternehmen und ihre Marken inhaltliche Territorien zu definieren, diese kontinuierlich mit Inhalten, Aktionen und Services zu beleben und so Relevanz und Aufmerksamkeit zu erzielen. Überall da, wo Content entscheidenden Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat, wollen wir unseren Kunden der beste Partner sein: als Content-Kreations-Haus, Influencer-, Social- und Digital-Marketing-Spezialist, Mediaagentur, Vermarkter, Handelsexperte, Employer-Branding-Berater und Plattformbetreiber. Wir nennen das "Content to Results".