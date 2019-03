MINISOs Original-Designteam MOD präsentiert sich auf DESIGN SHANGHAI, verkündet Partnerschaft mit Crash Baggage

Finanztrends Video zu



Schanghai (ots/PRNewswire) - Die hochkarätige asiatischeDesignmesse "DESIGN SHANGHAI" feierte am 6. März ihre großeEröffnung. MOD, das Original-Designteam von MINISO, präsentierte aufder Designmesse eine exquisite Auswahl eigener Designprodukte.MOD zeigte unter andere die folgenden Produkte: den U-Fan,ausgezeichnet mit dem iF Design Award 2019 und dem Red Dot DesignAward 2018; die runde aufklappbare Lampe, ausgezeichnet mit dem RedDot Design Award 2019 und dem iF Design Award; das Wave-Notizbuch,ausgezeichnet mit dem Red Dot Design Award 2018; die Wasserflasche"Water Cube" und die Kleberolle für unterwegs, ausgezeichnet mit demiF Design Award 2018; den Mini-Handventilator CirXquare,ausgezeichnet mit dem K-Design 2018; und das Pillow-Notizbuch,gestaltet von Lightree, dem koreanischen Designteam.MOD lud zahlreiche Designteams auf die Messe ein, darunter dieModemarke Crash Baggage, das koreanische BOUD-Team, Life Studio vonder Akademie der bildenden Künste Guangzhou, Zan Design (dasDesignteam des U-Fan), HOII und moi. Das italienische Modehaus CrashBaggage präsentierte am MOD-Stand seine Taschen und Koffer; MINISOund Crash Baggage haben gerade erste einen Kooperationsvertragunterzeichnet. Schon bald sind die kreativen und stilvollen Produktevon Crash Baggage in MINISO-Stores rund um die Welt erhältlich.BOUD Design aus Südkorea hat im Dezember einen Kooperationsvertragmit MINISO unterzeichnet und will innerhalb eines Jahres 100Produktdesigns entwickeln. Jimmy Park, Mitgründer und Designer beiBOUD Design, wünscht sich durch diese Partnerschaft eine positiveSignalwirkung für die koreanische Designbranche und MINISO. ÜberMINISOs Verkaufsplattform sollen Kunden auf der ganzen Welt dieMöglichkeit erhalten, interessante Designerprodukte aus Korea zukaufen.MOD ist ein professionelles Designbüro von MINISO, das unter demDesignkonzept "better design, better life" Originaldesignshervorbringt. Es bündelt ausgezeichnete Designressourcen ausNorwegen, Schweden, Dänemark, Japan, Südkorea und China, um im großenMaßstab trendige Originaldesignprodukte zu gestalten."DESIGN SHANGHAI" ist eine hochkarätige internationale Designmessein Asien, die eine große Zahl führender Designhäuser und Galerienanlockt und eine einzigartige Plattform für Kommunikation undAustausch bietet.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/834245/MINISO_booth_DESIGN_SHANGHAI.jpgPressekontakt:Myra HE86-20-36228788-1836myra@miniso.comOriginal-Content von: Miniso Japan, übermittelt durch news aktuell