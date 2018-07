MINISO erhält vier Auszeichnungen auf der Verleihungszeremonie des 2018 Red Dot Award

Essen, Deutschland (ots/PRNewswire) - Am 9. Juli fand diePreisverleihung des 2018 Red Dot Design Award im Aalto-Theater inEssen, Deutschland, statt, und zog weltweite Aufmerksamkeit auf sich.Die preisgekrönten Produkte werden im Red Dot Museum ausgestellt.Vier MINISO-Produkte wurden mit dem Red Dot Award ausgezeichnet wieunter anderem das Wave Book, der CirXquare Mini-Fan, der U-Fan so wieein tragbares Kissen in U-Form.Der Red Dot Design Award, der auf eine Geschichte von über 60Jahren zurückblickt, ist neben dem deutschen "if award" und demamerikanischen "IDEA award" einer der bedeutendsten Designpreise derWelt. Die Auszeichnung stieß in über 60 Ländern auf großes Interesseund verzeichnet jährlich 10.000 Einsendungen für Wettbewerbe zuProduktdesign, Kommunikationsdesign und Designkonzepten.MINISO konzentriert sich schwerpunktmäßig auf Bedarfsgegenständedes Alltags, die sich durch ein bemerkenswertes Produktdesignauszeichnen. Das Unternehmen siegte mit den folgenden Produkten:Wave Book, CirXquare Mini Fan, U-Fan sowie einem tragbaren Kissen inU-Form. Die vier preisgekrönten Produkte sind hauptsächlich fürAlltagstätigkeiten gedacht, die eine extrem wichtige Rolle imtäglichen Leben spielen. Gleichzeitig gelingt es MINISO, mitgewöhnlichen Gegenständen für einen Überraschungseffekt zu sorgen.Jedes einzelne Qualitätsprodukt wird einer weltweiten Kundschaftdurch kreatives Design und Präzisionsarbeit präsentiert.Die größte Herausforderung eines guten Designs liegt in der"Subtraktion" und dem Vermögen, Anforderungen und Ideen auf subtileArt und Weise zu verknüpfen. So weist der Einband des Wave Booksbeispielsweise ein wellenförmiges Muster auf, das sowohl einen Stifthalten kann als auch für eine intensive haptische Erfahrung sorgt.Dieses Notizbuch, das seit Ende Juni in MINISO-Filialen erhältlichist, fand großen Anklang unter einer Vielzahl junger Verbrauchern.Das tragbare Kissen in U-Form entspricht ganz dem Konzept desReisens mit leichtem Gepäck, kann problemlos transportiert werden undaufgrund seines ergonomischen Designs und weichen Füllung mitMemory-Funktion bequem und einfach verstaut werden. Seit seinerMarkteinführung im letzten Oktober hat das Produkt die Aufmerksamkeitvieler Prominenter sowie ihrer Online-Fangemeinden auf sich gezogen,was es zu einem absoluten Must-Have-Produkt mit hohen Verkaufszahlenmacht.Mittlerweile hat MINISO seinem Produktkonzept und seinerMarkenidentität einen weltweiten Bekanntheitsgrad verschafft und über3000 Filialen in mehr als 70 Ländern und Regionen eröffnet. Zukünftigwird das Unternehmen einer stetig steigenden Verbraucherzahloptimierte Produkte bereitstellen, sodass sie die Veränderungengenießen können, die ein neues Design für ihre Lebensqualitätmitsichbringt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/720450/MINISO_red_dot_award_ceremony.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/720451/MINISO_wave_book_red_dot_award.jpgPressekontakt:Myra HE+86-20-36228788 ext.1836Original-Content von: Miniso Japan, übermittelt durch news aktuell