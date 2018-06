MIM Software Inc. schließt sich mit Spectrum Dynamics Medical zusammen

Cleveland (ots/PRNewswire) - MIM Software Inc., ein weltweitführender Anbieter von Software für bildgebende Diagnostik undNuklearmedizin, gab heute bekannt, dass es sich mit Spectrum DynamicsMedical (Israel) zusammengeschlossen hat, um MIM-SD, einehochentwickelte Software für VERITON(TM) zur Visualisierung undquantitativen Verarbeitung anzubieten.VERITON ist der weltweit erste 12 Detektor CZT-Multiorgan-Scannerund bietet unvergleichliche Empfindlichkeit, Bildqualität unddiagnostische Genauigkeit. Die Detektoren sind für optimaleErgebnisse für jedes Organ speziell konfiguriert. Mehr Optimierungwird mit Protokollen durch hohe Auflösung, niedrigere Dosis undkürzere Datenerhebungszeiten erzielt.Spectrum Dynamics wählte MIM Software als Partner, um seineninnovativen und kundenzentrierten Ansatz in der Nuklearmedizin zukomplettieren. MIM Software bringt seine Kompetenz in derBilddarstellung und -analyse ein, um VERITON einen maßgeschneidertenund integrierten Arbeitsfluss zu bieten. Kunden profitieren von einerautomatisierten Bildsegmentierung, Quantifizierung und multimodalemDatenmanagement auf einer herstellerneutralen Plattform.Dieser Zusammenschluss verbindet führende Technologien zu einerkompletten SPECT-Lösung, die auf qualitativ hochwertigePatientenversorgung durch individualisierte und präzise Medizinabzielt.Informationen zu MIM Software Inc.MIM Software Inc. bietet praktische Bildgebungslösungen in denBereichen Bestrahlungsonkologie, Radiologie, Nuklearmedizin,Neurobildgebung und Kardio-Bildgebung. MIM bietet Lösungen für PC undMac® Workstations, mobiles iOS und wolkenbasierte Plattformen. MIMist ein Privatunternehmen, das seine Produkte weltweit an Zentren fürBildgebung, Krankenhäuser, Fachkliniken, Forschungsorganisationen undPharma-Unternehmen verkauft. Mehr Informationen erhalten Sie unterwww.mimsoftware.com.Informationen zu Spectrum Dynamics MedicalSpectrum Dynamics Medical ist ein Weltmarktführer, Hersteller undVerkäufer von spezialisierten SPECT Kardio-Bildgebungs-Geräten. Esist das erste Unternehmen, das von Natriumiodid-Detektoren mitVakuum-Röhren zu einem neuartigen Halbleiter mit komplett digitalerKristalltechnologie und dem D-SPECT® System gewechselt hat, dasderzeit führende Produkt in dieser Kategorie in den USA, Europa,Japan und anderen Märkten. Mit seiner revolutionären, neuen 360 GradCZT-basierten Roboter-Scanning-Methodologie befindet sich dasVERITON- and VERITON-CT-Mehrzweck-Kamerasystem weltweit inunterschiedlichen Phasen der behördlichen Zulassung. SpectrumDynamics bringt unseren Kunden beispiellose Bildqualität,diagnostischen Wert und gesundheitsökonomische Vorteile.Logo -https://mma.prnewswire.com/media/709760/MIM_Software_Logo.jpgPressekontakt:Bitte schicken Sie Ihre Anfrage per E-Mail an nsewell@mimsoftware.com.Original-Content von: MIM Software Inc., übermittelt durch news aktuell