MIM Software Inc. kündigt KI-Segmentierung und Single-Timepoint-Dosimetrie für molekulare Strahlentherapie an

Cleveland (ots/PRNewswire) - MIM Software Inc., ein weltweit führender Anbieter von medizinischer Bildgebungssoftware, hat heute neue Innovationen für MIM SurePlan(TM) MRT, sein Softwarepaket für die molekulare Strahlentherapie, bekannt gegeben.MIM SurePlan MRT hat die CE-Kennzeichnung neue Segmentierungsmodelle für künstliche Intelligenz (KI) erhalten, die den Konturierungsprozess für die Dosimetrie vereinfachen. Die KI-Segmentierung bietet erhebliche Zeiteinsparungen und verbesserte Ergebnisse im Vergleich zur manuellen und atlasbasierten Segmentierung.Neben diesen neuen KI-Segmentierungsmodellen umfasst MIM SurePlan MRT nun zwei Single-Timepoint-Methoden: den Hänscheid-Ansatz und den Prior-Information-Ansatz.Der Hänscheid-Ansatz verwendet eine einzelne SPECT/CT, die zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt nach jedem Therapiezyklus aufgenommen wird, um die absorbierte Dosis zu berechnen. Der Prior-Information-Ansatz verwendet Zeitaktivitätskurveninformationen aus mehreren SPECT/CTs nach dem ersten Zyklus, um die Dosis für die verbleibenden Zyklen zu berechnen, wobei bei jedem der verbleibenden Zyklen nur ein einziges SPECT/CT verwendet wird.Diese Methoden fügen weitere Werkzeuge zu MIM SurePlan MRT hinzu, mit denen sichergestellt werden soll, dass Ärzte in Situationen, in denen es nicht möglich ist, mehrere SPECT/CTs eines Patienten zu erhalten, eine Dosimetrie durchführen können."Wir haben festgestellt, dass zwei der häufigsten Hindernisse für die Implementierung klinischer Dosimetrie das Ressourcenmanagement und die Logistik rund um das Erlangen mehrerer Bildaufnahmen sind", erklärte Tim Adams, Marktleiter für Nuklearmedizin bei MIM Software. "Unser Ziel für diese neuen Ergänzungen von MIM SurePlan MRT ist es, die Erfassung der Dosimetrie sowohl für Kliniken als auch für Patienten praktikabel zu machen, indem einige der Hürden, die mit herkömmlichen Dosimetrieansätzen verbunden sind, beseitigt werden."Diese neuen KI-Segmentierungsmodelle sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar. Erkundigen Sie sich bei Ihrem lokalen MIM Software-Vertreter nach der Verfügbarkeit in Ihrer Region.Informationen zu MIM Software Inc.MIM Software Inc. ist ein privates Unternehmen mit einem dynamischen Arbeitsumfeld. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Cleveland, Ohio, mit internationalen Büros in Peking, Chengdu und Brüssel.MIM Software vertreibt seine Produkte weltweit an Bildgebungszentren, Krankenhäuser, Spezialkliniken, Forschungseinrichtungen und Pharmaunternehmen. Die Produkte des Unternehmens werden weltweit in über 3.000 Zentren eingesetzt, von denen sich mehr als 500 außerhalb der Vereinigten Staaten befinden.MIM Software Inc. hat sich der Verbesserung der Patientenversorgung verschrieben, indem es kundenorientierte und innovative Bildgebungslösungen für die Bereiche Radiologie, Nuklearmedizin, Neuroimaging, kardiale Bildgebung und Strahlenonkologie anbietet.Weitere Informationen finden Sie auf www.mimsoftware.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/709760/MIM_Software_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3279178-1&h=691342872&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3279178-1%26h%3D1634511259%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F709760%252FMIM_Software_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F709760%252FMIM_Software_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F709760%2FMIM_Software_Logo.jpg)Pressekontakt:Nick Sewell330-704-7738nsewell@mimsoftware.comOriginal-Content von: MIM Software Inc., übermittelt durch news aktuell