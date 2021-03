MIM Software Inc. erhält CE-Kennzeichnung für Deep Learning Auto-Contouring Software

Cleveland (ots/PRNewswire) - MIM Software Inc., ein weltweit führender Anbieter von medizinischer Bildverarbeitungssoftware, hat heute die CE-Kennzeichnung für seine Deep Learning Auto-Contouring Software Contour ProtégéAI(TM) erhalten.Contour ProtégéAI ist eine praktische Auto-Contouring-Lösung, die Deep-Learning-Algorithmen verwendet, um präzise erste Ergebnisse mit minimalem Bearbeitungsaufwand zu generieren. Die Software bietet eine Segmentierung der nächsten Generation und macht die Konturierung schneller und effizienter, ohne Abstriche bei der Genauigkeit zu machen.Das Feedback der Nutzer und die Entschlossenheit, die Auto-Segmentierung kontinuierlich zu verbessern, waren wichtige Treiber bei der Entwicklung des Produkts."Wir sind uns bewusst, dass unsere Kunden ständig danach streben, ihre klinische Workflow-Effizienz zu verbessern und gleichzeitig eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung zu gewährleisten", sagte Andrew Nelson, Chief Executive Officer von MIM Software Inc. "Wir freuen uns, unser Contour ProtégéAI-Produkt auf ein breiteres Publikum auszudehnen, um die Belastung durch Konturierung auf globaler Ebene weiter zu reduzieren."Contour ProtégéAI erhielt im Juli 2020 die FDA 510(k) Zulassung in den USA.Informationen zu MIM Software Inc.MIM Software ist bestrebt, die Patientenversorgung durch kundenorientierte und innovative Bildgebungs-, Workflow- und Datenlösungen zu verbessern. MIM Software bietet ein zentrales Softwarepaket, mit dem branchenführende Onkologie-Tools gemeinsam genutzt werden können, um die Planungsqualität zu gewährleisten und die effektive Datennutzung und -effizienz zu maximieren.MIM Software ist ein Unternehmen in privater Hand mit Firmensitz in Cleveland, Ohio, und weiteren Niederlassungen weltweit.Weitere Informationen zur MIM-Allianz finden Sie auf www.mimsoftware.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/709760/MIM_Software_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3091215-1&h=59346787&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3091215-1%26h%3D2709851794%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F709760%252FMIM_Software_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F709760%252FMIM_Software_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F709760%2FMIM_Software_Logo.jpg)Pressekontakt:Nicholas SewellLeiter für Kundenbindung216-455-0765nsewell@mimsoftware.comOriginal-Content von: MIM Software Inc., übermittelt durch news aktuell