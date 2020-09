MICUS jetzt geprüfter Listungspartner der BREKO Einkaufsgemeinschaft / Die Community fördert den Breitbandausbau durch beste Marktbedingungen / MICUS bietet kostenfreie Auftaktanalyse für Stadtwerke

Düsseldorf (ots) - MICUS Strategieberatung hat das Aufnahmeverfahren in die Premium-Liga der BREKO Einkaufsgemeinschaft erfolgreich durchlaufen. Als neuer zertifizierter Listungspartner können Netzbetreiber, Telekommunikationsunternehmen und Stadtwerke nun noch direkter auf die umfangreiche Expertise des Beratungshauses aus Düsseldorf setzen.Die BREKO Einkaufsgemeinschaft bringt seit zehn Jahren Mitgliedsunternehmen des Bundesverbandes Breitbandkommunikation e.V. (BREKO) zusammen. Das Ziel der Einkaufsgemeinschaft ist einfach: Die Nachfrage der Netzbetreiber, Telekommunikationsunternehmen und Stadtwerke zu bündeln, Angebot und Nachfrage zusammenzuführen und so Vorleistungsprodukte sowie Planungs- und Beratungsleistungen zu günstigen Konditionen zu erhalten.Austausch ohne UmwegeMICUS Strategieberatung ist langjähriges Mitgliedsunternehmen des BREKO und hat nun das Aufnahmeprocedere zur qualifizierten Listungspartnerschaft erfolgreich durchlaufen. "Wir freuen uns sehr, dass wir nun als Listungspartner der BREKO Einkaufsgemeinschaft in noch engerem Austausch mit Netzbetreibern, Telekommunikationsunternehmen und Stadtwerken stehen", so MICUS Geschäftsführer Andreas Spiegel. Für die auf Breitbandausbau spezialisierte MICUS Strategieberatung ist die neue Position in der Einkaufsgemeinschaft ein weiterer wichtiger Schritt in der Unternehmensentwicklung. "Die Aufnahme als Listungspartner signalisiert allen Beteiligten am Breitbandmarkt, dass wir mit unseren Beratungsleistungen zu Glasfaserprojekten in Deutschland zu den Top-Dienstleistern gehören", so Geschäftsführer Andreas Mescheder.Seit 20 Jahren BreitbandmacherSeit 20 Jahren ist MICUS ein verlässlicher Partner in der erfolgreichen Umsetzung beim Glasfaserausbau. Über 150 Kreise und Kommunen mit mehreren Millionen Kunden surfen durch die aktive Unterstützung von MICUS im ultraschnellen Internet. Zu den Kerndienstleistungen für Netzbetreiber, Telekommunikationsunternehmen und Stadtwerke gehören Netzplanungen auf allen Detailebenen, Ausschreibungsbegleitung, Partner- und Vertragsmanagement, Geschäftsfeldentwicklung auf Basis von Glasfasernetzen, Mobilfunk, LoRaWan und Smart City, Prozessanalyse und -strukturierung beim Kunden und mit dessen Partner und nicht zuletzt die Entscheidungsunterstützung, ob der Ausbau eigenwirtschaftlich oder mit Fördermitteln erfolgen soll.MICUS brennt für Breitband"Wir setzen uns mit Expertenwissen und Leidenschaft deutschlandweit dafür ein, dass Telekommunikationsunternehmen, Netzbetreiber und Stadtwerke ihr Portfolio auf Basis von Glasfasernetzen erfolgreich ausbauen, um unsere Kunden als erfolgreiche Wettbewerber im Breitbandmarkt zu etablieren. In der BREKO Einkaufsgemeinschaft werden wir uns gemeinsam mit den anderen Teilnehmern für einen konsequenten Netzausbau in Deutschland einsetzen", so Geschäftsführer Andreas Spiegel.Über MICUS Strategieberatung GmbHMICUS Strategieberatung GmbH ist eines der deutschlandweit führenden Beratungsunternehmen in den Bereichen Breitbandausbau, Glasfasernetzplanungen, Geschäftsfeldentwicklungen sowie Digitalisierungsstrategien. Wir unterstützen und beraten unsere Kunden in ihren wichtigsten Entscheidungsprozessen. MICUS steht für maßgeschneiderte Lösungen und eine zielorientierte Umsetzung von Projekten. Seit unserer Gründung im Jahr 2000 lassen wir uns am Erfolg unserer Beratungsarbeit messen.Unser Erfolg spiegelt sich an der Vielzahl zufriedener Kunden und den erfolgreichen Umsetzungen unserer Planungen wider. Nach unseren Plänen wurden bereits Breitbandprojekte in über 150 Landkreisen und Kommunen mit mehreren Millionen Einwohnern mit und ohne Förderung durchgeführt.Weitere Informationen zur Listungspartnerschaft in der BREKO Einkaufsgemeinschaft sowie zu den Mitgliedervorteilen unter:https://breko-einkaufsgemeinschaft.de/service/MICUS-strategieberatung-gmbh/ (https://breko-einkaufsgemeinschaft.de/service/micus-strategieberatung-gmbh/)www.micus.de (http://www.micus.de/)Pressekontakt:Monika Rech-Heiderrheintext medienApenrader Straße 750825 KölnTel.: 0221/93119286Email: monika.rech@rheintext.comOriginal-Content von: MICUS Strategieberatung GmbH, übermittelt durch news aktuell