MICAWOR - 2018 PULIMA Art Festival

Taipeih, Taiwan (ots/PRNewswire) - Das alle zwei Jahrestattfindende Pulima Art Festival ist Taiwans erste nationaleKunstveranstaltung, die der Präsentation einer neuen Facetteindigener zeitgenössischer Kunst dient. Das 2018 Pulima Art Festival,organisiert und gefördert von der Indigenous Peoples CulturalFoundation, findet dieses Jahr im Museum of Contemporary Art, Taipeh,statt. Das von dem künstlerischen Leiter Nakaw Putun kuratierte 2018Pulima Festival steht unter dem Thema "MICAWOR -- Turning Over",heißt insgesamt 26 Gruppen taiwanesischer und internationalerKünstler willkommen, organisiert 8 Aufführungen, einen Wettbewerb fürdarstellende Künste, der sich an neue Talente richtet sowie eineReihe internationaler Foren, Fachvorträge zum Thema Kunst, Workshopssowie nahezu 250 spannende Veranstaltungen. Das Festival stellt denTeilnehmern die kreativen Energien indigener Künster vor und teiltsie mit ihnen, um die Vorstellungvon indigener zeitgenössischer Kunstin den Köpfen der Besucher grundlegend zu verändern.Zu den attraktiven Veranstaltungen zählen die Pulima Art AwardExhibition, die die Werke von 21 Pulima Art Award-Gewinnernpräsentiert sowie eine Einladungsausstellung. Diese umfasst einumfangreiches mehrkanaliges Projektbild von einer Breite von nahezu17 Fuß - "In Pursuit of Venus [infected]" von der internationalrenommierten Künstlerin Lisa Reihana (Neuseeland); "Lighting theTobacco", eine Kombination aus einer skulpturalen Installation undeiner Videoprojektion von Sakuliu, die den Verlust der traditionellenKultur darstellt sowie eine Installierung von Labay Eyong(Hauptpreisgewinnerin des zweiten und dritten Pulima Art Award), dieden Titel "Mother Land" trägt und "mother" und "land" als eineMetapher für die Endlosschleife einsetzt, die Land/Heimat und Lebenintegriert und verschmelzen lässt.Auch internationale Zusammenarbeit und Verbindungen in Bezug aufindigene Gemeinschaften machen eines der Hauptziele des diesjährigenFestivals aus. Die Bulareyaung Dance Company (B.D.C) ud das TAI BodyTheatre präsentieren gemeinsam mit einem neuseeländischenChoreografen und einem australischen interdisziplinären Künstler imRahmen der Eröffnungszeremonie mehrere zeitgenössische Aufführungen.Darüber hinaus umfasste das diesjährige Pulima Art Festival ein "AFestival in Festival"-Programm, das bereits bei dem YIRRAMBOI FirstNations Arts Festival vertreten war, die wichtigste internationaleVeranstaltung zu indigener zeitgenössischer Kunst in Melbourne.Während der YIRRAMBOI Festival Week bieten australische Künstlerverschiedene Workshops, Vorführungen, Diskussionsrunden, Konzerte,Ausstellungen etc. an, um sowohl die Kunstszene der First Nations alsauch die beeindruckende australische Kunst vorzustellen. "Wir hoffen,dass das Programm kulturellen Austausch fördert und sämtlichenTeilnehmern/Individuen/Zuhörern/Besuchern die bemerkenswerte Vielfaltindigener Kreativität näherbringt", so der Kurator.WEITERE INFORMATIONENAusstellungsdatum: Samstag, 3. November 2018 - Sonntag, 13. Januar2019Veranstaltungsort: Museum of Contemporary Art, TaipeihWebseite der Ausstellung: www.pulima.com.twFoto - https://mma.prnewswire.com/media/791434/MICAWOR_2018_PULIMA_Art_Festival.jpgPressekontakt:Indigenous Peoples Cultural FoundationChun-Hua Lin+886-2-2788-1600 #207chunhualin7@mail.ipcf.org.twOriginal-Content von: Indigenous Peoples Cultural Foundation, übermittelt durch news aktuell