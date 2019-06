MICARE PS: Mit zentraler Datenbank gestohlene Autos wiederfinden (FOTO)

Heppenheim (ots) -Und plötzlich ist das Auto weg: Alle 60 Minuten wird inDeutschland ein Fahrzeug gestohlen. Der volkswirtschaftliche Schadenlag 2017 bei über 320 Millionen Euro. Doch Autodiebstähle sind fürHalter nicht nur ein finanzielles, sondern immer auch ein emotionalesÄrgernis. Wer sein Auto wiederfinden möchte, konnte bislang entwederauf einen Ermittlungserfolg hoffen oder selbst zeitintensiv beiOnline-Marktplätzen recherchieren. Dennoch liegt die Auffindbarkeitgestohlener Autos in Deutschland bei unter einem Prozent. Mit MICAREPS gibt es nun eine zentrale Plattform für gestohlene Fahrzeuge, diedie Suche erleichtert und beschleunigt.Zentrales Register für gestohlene Fahrzeuge - auch präventivhilfreichMICARE PS ermöglicht es, gestohlene Fahrzeuge zentral in derDatenbank zu registrieren. Mehrere Eingabemasken erlauben eineausführliche Beschreibung des Fahrzeugs - etwa Hersteller, Modell,Fahrgestellnummer, Farbe, Karosserieform und die Angabe der Motor-oder Getriebenummer. "Dass die Suche nicht wie bisher nur über dieFahrgestellnummer möglich ist, ist ein entscheidender Punkt. Oftmalswird diese nach einem Diebstahl gefälscht", erklärt Antonina Okhota,Co-Gründerin von MICARE PS. Eine solche Detailbeschreibung ist auchdeshalb wichtig, da einige Fahrzeuge zerlegt und in Teilen angebotenwerden."Autoliebhaber können ihr Fahrzeug auch präventiv registrieren. ImFalle eines Diebstahls müssen sie nur noch den Status ändern undverlieren keine Zeit", ergänzt Co-Gründer Ralf Stumpfernagel. MICAREPS bietet zusätzlich die Möglichkeit, Fahrzeuge mit NFC-Chipsauszustatten. Diese können Fahrzeughalter beispielsweise in dieAutositze einnähen. "Durch spezielle Codierungen unserer NFC-Chipsist das gestohlene Auto über unsere Datenbank auch dannidentifizierbar, wenn Diebe die Fahrgestellnummer manipuliert haben",erklären die Gründer.Transparenz erschwert kriminellen HandelDie aktuelle Wertsteigerung von Oldtimern und Liebhaber-Fahrzeugenmacht sie für Kriminelle besonders lukrativ. Da sämtlicheMarktteilnehmer vom Oldtimerkäufer über Auktionshäuser bis zurAutoversicherung Einblick in das Register haben und Autos überprüfenkönnen, erschwert MICARE PS den Handel mit gestohlenen Fahrzeugen. Sosoll auch der volkswirtschaftliche Schaden durch Autodiebstähle inZukunft reduziert werden.Pressekontakt:Antonina OkhotaMissing Car Register GmbHTelefon: 06252 300 60 25E-Mail: a.okhota@micare-ps.comwww.micare-ps.comOriginal-Content von: Missing Car Register GmbH, übermittelt durch news aktuell