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MMK ADR - MHQ: DIVIDEND INFORMATION - 10.06.2019 -
10.06.19 07:58
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FOLGENDES WERTPAPIER WIRD AM 10.06.2019 NICHT EX DIVIDENDE GEHANDELT. DER EX-TAG WURDE AUF DEN 19.06.2019 VERSCHOBEN. AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR JEDOCH ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS. THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARE WILL NOT BE 10.06.2019.THE EX-DAY WAS POSTPONED TO 19.06.2019. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-DAY WILL BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST MHQ XFRA US5591892048 MAGNITOGORSK I+S REGS/13 0.250 EUR
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|7,93 €
|7,81 €
|0,12 €
|+1,54%
|07.06./19:44
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US5591892048
|A0MQJ0
|9,00 €
|6,83 €
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|Antw.
|Thema
|Zeit
|2
|MMK ADR
|08.08.15