MHP Hotel AG kommt langsam aus dem Corona-Tief. Reverse Takeover mit Perspektiven in den nächsten Jahren.

Die Münchner MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24) legt erstmals seit dem „Reverse-Takeover“ der operativen Tochter Munich Hotel Partners GmbH die Bilanzen 2021 vor. In der operativen Tochter kommt langsam Schwung auf – die Einschränkungen durch die Pandemiemassnahmen werden weniger und so ist man auch optimistisch in den nächsten Jahren die Umsätze essenziell steigern zu könnnen.

Interessante Wette auf die Erholung der Hotellerie nach Corona – MHP Hotel Aktie

2021 noch mit angezogener Handbremse: Die 100%ige Tochtergesellschaft Munich Hotel Partners GmbH geht nach vorläufigen Geschäftszahlen zusammen mit ihren Tochtergesellschaften von einem Konzernjahresüberschuss im Jahr 2021 von etwa 1,5 Mio EUR aus. Bisher wurde ein neutrales Ergebnis erwartet, im Vorjahr war noch ein Konzernjahresfehlbetrag von 3,3 Mio EUR aufgetreten. Der Konzernumsatz der Munich Hotel Partners GmbH lag im Corona-Jahr 2021 nach vorläufigen Zahlen bei etwa 33,3 Mio EUR, nach 34,4 Mio EUR im Vorjahr. Der moderate Rückgang gegenüber 2020 resultiert aus dem Wegfall eines Hotels in Frankfurt Anfang 2021. Diesen Umsatz-Verlust sollte das heute in Frankfurt eröffnete JW Marriott mehr als kompensieren können.

Für das Geschäftsjahr 2021 weist der Einzelabschluss der MHP Hotel AG nach den vorläufigen Zahlen einen Jahresfehlbetrag in Höhe von ca. 160 IEURO. (Vorjahr: Jahresfehlbetrag von 200 TEURO.) aus, der im Wesentlichen durch den nicht aktivierbaren Anteil der einmaligen Transaktionskosten für den Erwerb der Munich Hotel Partners GmbH sowie die Kosten der dafür erforderlichen Kapitalmaßnahmen verursacht wurde.

Ausblick 2022, 2023, 2024,… sind das was zählt…

In ihren aktualisierten Planungen für das Geschäftsjahr 2022 geht die Munich Hotel Partners GmbH von einem Konzernumsatz in einer Bandbreite von 90 Mio. bis 100 Mio EUR aus. Und die EBITDA Prognose des Konzerns der Munich Hotel Partners GmbH für 2022 liegt in einer Bandbreite von 2,0 Mio bis EUR 7,0 Mio EUR.

Mit einem weiteren Rückgang der Corona-Beeinträchtigungen rechnet man im Jahr 2023. Und so werden im Jahr 2023 Konzernumsätze der Munich Hotel Partners GmbH zwischen 135 Mio und 150 Mio EUR bei einem EBITDA, das auf eine Bandbreite zwischen 10,0 Mio und 12,5 Mio EUR steigt. Im Jahr 2024 wird mit einem weiteren deutlichen Wachstum von Umsatz und EBITDA gerechnet. Für die Munich Hotel Partners GmbH werden 2024 Konzernumsätze erwartet, die in einer Bandbreite von 180 Mio bis 200 Mio EUR liegen, bei einem EBITDA in einer Bandbreite von 15,5 Mio bis 18,0 Mio EUR.

Aktuelle Marktkapitalisierung der MHP Hotel AG ist gut 64 Mio EUR und die Aktie handelt bei einem um 8,5 % erhöhten Aktienkurs von 1,66 EUR (13:22 Uhr). Sollten sich die Pläne und Prognosen so umsetzen lassen, wäre das „nicht zu viel“. Auch wenn „noch einige MHP Aktien hinzukommen werden“. einerseits plant man eine Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht im QII und andererseits sollen von den 10,6 Mio EUR Verbindlichkeiten der MHP Hotel AG gegenüber den Verkäufern aus dem Erwerb der Munich Hotel Partners GmbH rund 4,6 Mio EUR in Aktien der MHP Hotel AG bedient werden.

MHP Hotel AG = Munich Hotel Partners GmbH wurde in die Lifespot Capital AG eingebracht

Und namhafte Franchisegeber gehören bereits zum Portfolio: Le Méridien, Sheraton, sowie die Eigenmarke MOOONS. Aktuell gehören zum Portfolio der MHP Hotel AG die Le Méridien Hotels in Hamburg, Stuttgart, München und Wien, das Sheraton Düsseldorf Airport Hotel sowie das MOOONS Hotel in Wien. Wien ist dabei der erste Standort eines Hauses unter der eigenen Lifestyle- und Boutique-Hotelmarke MOOONS. Für Februar 2022 ist bereits der Start des Autograph Collection Hotel Luc am Berliner Gendarmenmarkt erfolgt. Zudem ist die Repositionierung und Neueröffnung des ehemaligen Swissôtels als Marriott Hotel Basel vorgesehen. Und am 01.04.2022 ist die Eröffnung des JW Marriot unter Ägide der MHP in Frankfurt erfolgt.