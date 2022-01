MHP Hotel AG vor Kapitalerhöhung. m:access steigert Sichtbarkeit und Transparenz.

MHP Hotel AG – Hotelbetreiber aus dem White-Label-Segment – wird im m:access-Segment der Münchener Börse aufgenommen. Und so kommt die Münchner MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24) nach dem Reverse-Takeover weiter voran auf dem seienrzeit kommunizierten Expansionskurs. dieser soll sowohl durch organisches Wachstum als auch aktive Konsolidierungsschritte im europäischen Hotelmarkt erfolgen – und dafür braucht’s Geld. Geld,dass im ersten Schritt übe reine für das erste Halbjahr 2022 geplante Kapitalerhöhung beschafft werden soll.

„Mit der Aufnahme in den m:access erhöhen wir die Attraktivität unserer Aktie für Investoren. Das ist auch ein wichtiger Schritt mit Blick auf die geplante Barkapitalerhöhung im ersten Halbjahr 2022, die unseren Wachstumskurs auf dem europäischen Hotelmarkt absichern soll“, freut sich Ralf Selke, Finanzvorstand der MHP Hotel AG.

MHP Hotel AG = Munich Hotel Partners GmbH wurde in die Lifespot Capital AG eingebracht

Und namhafte Franchisegeber gehören bereits zum Portfolio: Le Méridien, Sheraton, sowie die Eigenmarke MOOONS. Aktuell gehören zum Portfolio der MHP Hotel AG die Le Méridien Hotels in Hamburg, Stuttgart, München und Wien, das Sheraton Düsseldorf Airport Hotel sowie das MOOONS Hotel in Wien. Wien ist dabei der erste Standort eines Hauses unter der eigenen Lifestyle- und Boutique-Hotelmarke MOOONS. Für Februar 2022 ist bereits der Start des Autograph Collection Hotel Luc am Berliner Gendarmenmarkt fest geplant. Zudem ist die Repositionierung und Neueröffnung des ehemaligen Swissôtels als Marriott Hotel Basel vorgesehen.

Die geplante Kapitalerhöhung sollte allein durch die Erhöhung des Freefloats die Aktie interessanter machen. Bisher kann man von einem liquiden Handel der Aktie nicht sprechen. So dass derzeit Anleger/Aktionäre nur mit streng limitierten Orders an den Markt gehen sollten, da ansonsten extreme, erratische Ausschläge des Kurses möglich erscheinen.