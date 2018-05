MG Capital gibt Einführung von MG Preferred Plus(TM) bekannt

Neues Produkt bietet breiteren Zugang zu Immobilienanlagen inManhattanNew York (ots/PRNewswire) - MG Capital (http://mgcapmgmt.com/),eine führende, im Bereich Immobilien tätigePrivate-Equity-Managementgesellschaft, gab heute die Markteinführungihres neuesten Produkts bekannt, MG Preferred Plus(TM).MG Preferred Plus(TM) ermöglicht akkreditierten Einzelanlegern,ein Konto zu eröffnen und Investitionen ab 50.000 USD zu tätigen.Dieses einzigartige Produkt bietet den Kleinanlegern Zugang zu einerpassiven Immobilienanlage-Strategie, die normalerweiseinstitutionellen Investoren vorbehalten ist.MG Capital ermöglicht es den Anlegern, ihre individuellenInvestitionsambitionen durch eine gesicherte, transparenteImmobilienanlage, die zu 100% durch schuldenfreie ClassA-Luxusobjekte in ganz Manhattan besichert ist, umzusetzen, undstellt sicher, dass die Investoren von den Vorteilen der CapitalProtection Provision® profitieren, die das Risiko vonAnlageverlusten mindert.1 (http://mgcapmgmt.com/disclaimer.aspx) Dasneue Produkt bietet den Vorteil einer starkenInvestment-Erfolgsbilanz, wettbewerbsfähiger Konditionen undunkomplizierter Honorare, und stellt gleichzeitig Liquiditätsoptionenund Investitionen bereit, die durch Hunderte von Bestandsimmobilienabgesichert sind."MG Preferred Plus(TM) rationalisiert den Investmentprozess, dadie Anleger ein Konto online eröffnen und in weniger als zehn Minuteninvestieren können", erklärte Eric Malley, Gründer und CEO von MGCapital. "Dieser Launch bietet zugelassenen Kleinanlegern Zugang zueiner qualitativ hochwertigen Anlagemöglichkeit, die normalerweiseausschließlich institutionellen Investoren vorbehalten ist. Nacheiner umfangreichen Due Diligence und zahlreichen Gesprächen miteinem breiten Kreis unserer Investoren haben wir einen attraktivenEinstiegspunkt identifiziert, der die gewünschte Höhe des Engagementsin dieser zunehmend wichtigen Anlageklasse ermöglich".MG Capital hat den Anlegern Jahr für Jahr Wachstum mitAnlagemöglichkeiten beschert, die so strukturiert sind, dass sie einejährliche Liquiditätsausschüttung ermöglichen. Die Firma unterhältein diversifiziertes Portfolio von Hunderten von Luxuswohnobjekten inManhattan. Die Immobilien befinden sich zu 100% im Besitz und werdenprofessionell über die vertikal integrierte Investment-Plattform derFirma verwaltet.Informationen zu MG CapitalMG Capital ist eine führende, im Bereich Immobilien tätigePrivate-Equity-Managementgesellschaft, die ausschließlich in ClassA-Wohnobjekte in ganz Manhattan investiert. MG Capital setzt auf eineeinzigartige, schuldenfreie Anlagestrategie, die Einzelpersonen undFamilien weltweit eine Beteiligung an wiederkehrenden Mieteinnahmenaus Hunderten von Class A-Luxuswohnimmobilien ermöglicht. Die Firma,die seit 2000 eine disziplinierte Anlagestrategie mit starkem Fokusauf proprietäre Analytik zur Auswahl von Immobilien-Investmentsverfolgt, hat sich zum größten Owner-Manager in Manhattan gelegenenschuldenfreien Luxuswohnimmobilien entwickelt.Pressekontakt:MG Capital Management L.P.Telefon: +1 (212) 633-0503E-Mail: investorrelations@mgcapmgmt.comwww.mgcapmgmt.comFür Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:Sam ReinhardtTelefon: +1 (646) 494-7609E-Mail: sreinhardt@prosek.com1 Wichtiger Hinweis: Keine der hierin enthaltenen Informationen sollteals Angebot von Wertpapieren oder als Anlage-, Rechts-, Steuer- odersonstige Beratung angesehen werden. Die vollständigen Angaben zudieser elektronisch kommunizierten Mitteilung entnehmen Sie bittemgcapmgmt.com/disclaimer.aspx.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/662777/MG_Capital_Logo.jpgOriginal-Content von: MG Capital, übermittelt durch news aktuell