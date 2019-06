MGX Minerals wird auf der Global Petroleum Show mit dem Suzanne West Environmental Excellence Award 2019 ausgezeichnet

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) - MGX Minerals Inc.("MGX" oder das "Unternehmen") (CSE: XMG (https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2495607-1&h=3501306556&u=http%3A%2F%2Fwww.thecse.com%2FCNSX%2FSecurities%2FMining%2FMGX-Minerals-Inc.aspx&a=CSE%3A+XMG)) (OTCQB:MGXMF (https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2495607-1&h=2693514201&u=http%3A%2F%2Fwww.otcmarkets.com%2Fstock%2FMGXMF%2Fquote&a=OTCQB%3A+MGXMF)) (FSE: 1MG (https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2495607-1&h=2991070226&u=http%3A%2F%2Fwww.boerse-frankfurt.de%2Fen%2Fequities%2Fmgx%2Bminerals%2Binc%2Bag%2BCA55303L1013&a=FSE%3A+1MG)) meldet mit Freude,dass das Unternehmen auf der Global Petroleum Show 2019 ("GPS"), diein Calgary, Alberta, stattfand, für sein Projekt "Powering CleantechEconomy with Innovation Wastewater Treatment" (etwa: "Die Förderungder Cleantech-Wirtschaft durch innovative Abwasserreinigung") mit demSuzanne West Environmental Excellence Award ausgezeichnet wurde. DieGlobal Petroleum Show Awards Gala, die 2014 ins Leben gerufen wurde,dient als Vorreiter für neue Branchentrends und würdigt dieMarktführer, die den Wandel vorantreiben, ein leuchtendes Beispielfür Exzellenz sind und den gesunden Fortschritt derMineralölindustrie fördern."Die Anerkennung der Technologie von MGX auf der GPS 2019 ist einegroßartige Bestätigung durch die Öl- und Gasindustrie", so JaredLazerson, President und CEO von MGX. "Die Bereiche Cleantech und neueEnergie unterlaufen einen grundlegenden Wandel und wir sind stolz, amÜbergang der Ölindustrie zur Elektrifizierung teilzuhaben sowieweiterhin Brücken zwischen traditioneller Energie und dererneuerbaren Energie-Wirtschaft schlagen zu dürfen."Informationen zur Global Petroleum ShowDie Global Petroleum Show (GPS) ist die führendeEnergieveranstaltung in Nordamerika, die über 50.000 in- undausländische Führungskräfte von mehr als 21.000 Unternehmen der Öl-und Gasindustrie anzieht. Vertreter der Regierung sowie nationalerund internationaler Energieunternehmen entlang der gesamtenLieferkette versammeln sich anlässlich der GPS, um sich zuinnovativen Technologien auszutauschen, Geschäfte zu führen sowie ankomplexen und kontroversen Diskussionen teilzunehmen, welche dieZukunft der Energieindustrie prägen sollen. Darüber hinaus bietet dieFachmesse allen Branchenakteuren eine Plattform, um Strategien fürdie Öl- und Gasbranche und erneuerbare Energien zu entwickeln sowieneue, bislang unerschlossene Energiequellen einzuführen.Informationen zu MGX MineralsMGX Minerals ist ein diversifiziertes kanadisches Rohstoff- undTechnologieunternehmen mit Beteiligungen an globalenfortgeschrittenen Materialprojekten sowie Energie- und Wasseranlagen.Weitere Informationen erhalten Sie unter www.mgxminerals.com.Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (inden Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation ServicesProvider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für dieAngemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationenoder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammengefasst "zukunftsgerichteteInformationen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze.Zukunftsgerichtete Aussagen sind meist an Ausdrücken zu erkennen wie:"glauben", "erwarten", "antizipieren", "beabsichtigen", "schätzen","potenziell" oder ähnlichen Ausdrücken, die sich naturgemäß aufzukünftige Ereignisse beziehen. Das Unternehmen weist die Anlegerdarauf hin, dass zukunftsgerichtete Informationen, die vomUnternehmen bereitgestellt werden, keine Garantie für zukünftigeErgebnisse oder Leistungen darstellen und dass die tatsächlichenErgebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von solchenzukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Für eineausführlichere Erörterung solcher Risikofaktoren und derenpotenzielle Auswirkungen wird der Leser auf die öffentlichenEinreichungen des Unternehmens verwiesen, die über das Profil desUnternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com eingesehen werden können.Pressekontakt:Jared LazersonPresident und CEOTelefon: +1-604-681-7735Web: www.mgxminerals.comOriginal-Content von: MGX Minerals Inc., übermittelt durch news aktuell