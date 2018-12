MGX Minerals schließt Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung in Höhe von 6,8 Mio. $ mit einer zweiten Tranche von 3,6 Mio. $ ab

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) -/DIESE PRESSEMITTEILUNG IST AUSSCHLIESSLICH FÜR KANADA UND NICHTZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENAGENTUREN ODER ZUR VERBREITUNG IN DENVEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT./MGX Minerals Inc. ("MGX" oder das "Unternehmen") (CSE: XMG(http://www.thecse.com/CNSX/Securities/Mining/MGX-Minerals-Inc.aspx)/ FKT: 1MG (http://www.boerse-frankfurt.de/en/equities/mgx+minerals+inc+ag+CA55303L1013) / OTCQB: MGXMF(http://www.otcmarkets.com/stock/MGXMF/quote)) freut sich, imAnschluss an seine Pressemitteilungen vom 23. November 2018 und 27.November 2018 bekannt geben zu können, dass das Unternehmen diezweite und letzte Tranche seiner zuvor angekündigtenPrivatplatzierungsfinanzierung ohne Brokerbeteiligung (die"Platzierung") abgeschlossen hat.Im Rahmen der zweiten Tranche wurden durch Ausgabe von 5.008.384Flow-Through-Einheiten (die "FT-Einheiten") zu einem Preis von 0,65 $pro FT-Einheit sowie 591.667 Non-Flow-Through-Einheiten (die"NFT-Einheiten") zu einem Preis von 0,60 $ pro NFT-EinheitBruttoerlöse von 3.610.449,80 $ erzielt. Der Gesamterlös aus derersten und zweiten Tranche der Privatplatzierung beträgt 6.806.448,35$.Jede NFT-Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens(eine "Stammaktie") und einem Stammaktienkaufwarrant (ein "Warrant").Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer weiterenStammaktie des Unternehmens innerhalb von 36 Monaten ab Ausgabedatumzum Ausübungspreis von 0,67 $. Jede FT-Einheit besteht aus einerStammaktie, die auf Flow-Through-Basis gemäß dem kanadischenEinkommenssteuergesetz (Income Tax Act) ausgegeben wird, und einemhalben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ist ein"FT-Warrant"). Jeder FT-Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb von36 Monaten ab Ausgabedatum zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktieauf Non-Flow-Through-Basis zum Preis von 0,70 $.Die im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegeneiner Haltedauer von vier Monaten und einem Tag.Der Erlös aus den FT-Einheiten wird für qualifizierteRohstoffexplorationsaktivitäten in den Projekten des Unternehmens inKanada verwendet, darunter Driftwood Magnesium Oxide, Fran Gold, RenNiobium-Titanium-Rare Earth, und mehrere Siliziumprojekte. Der Erlösaus den NFT-Einheiten soll für den weiteren Ausbau derWasseraufbereitungs- und Lithiumanlagen des Unternehmens eingesetztwerden, einschließlich laufende Investitionen in Extraktionsanlagenund PurLucid, Zahlungen im Zusammenhang mit Konzessionsgebieten undweiteren Übernahmen, technische Studien, Genehmigungsverfahren undallgemeine betriebliche Aufwendungen.In Verbindung mit der Platzierung hat das Unternehmen eineFinder's Fee an EMD Financial Inc. zu den zuvor in derPressemitteilung vom 23. November 2018 veröffentlichten Bedingungengezahlt.Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot bzw. keinVermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere in den VereinigtenStaaten dar. Die Wertpapiere wurden bzw. werden unter dem UnitedStates Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung ( "U.S.Securities Act") oder anderen einzelstaatlichen Wertpapiergesetzennicht registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nichtangeboten oder verkauft werden, wenn keine Registrierung nach demU.S. Securities Act und den geltenden einzelstaatlichenWertpapiergesetzen erfolgt bzw. keine entsprechendeAusnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung besteht.Informationen zu MGX Minerals Inc.MGX Minerals ist ein diversifiziertes kanadisches Rohstoff- undTechnologieunternehmen mit Beteiligungen an globalenfortgeschrittenen Materialprojekten sowie Energie- und Wasseranlagen.Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (inden Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation ServicesProvider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für dieAngemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationenoder zukunftsgerichtete Aussagen (gemeinsam die "zukunftsgerichtetenInformationen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze.Zukunftsgerichtete Informationen sind typischerweise an Begriffen wie"glauben", "erwarten", "prognostizieren", "beabsichtigen","schätzen", "potenziell" und ähnlichen Ausdrücken, die sich vonNatur aus auf zukünftige Ereignisse beziehen, zu erkennen. Das Unternehmen weist die Anleger darauf hin, dass zukunftsgerichtete Informationen des Unternehmens keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen unterscheiden könnten, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden. Um eine vollständige Erörterung solcher Risikofaktoren und deren potenziellen Auswirkungen zu lesen, werden die Leser ersucht, die öffentlichen Einreichungen des Unternehmens im Firmenprofil auf SEDAR unter http://www.sedar.com zu konsultieren.