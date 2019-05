MGX Minerals gibt die Installierung eines zweiten Ölsandabwasserreinigungssystems bekannt

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

Finanztrends Video zu Brent Crude Rohöl ICE Rolling



mehr >

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) - MGX MineralsInc.("MGX" oder das "Unternehmen") (CSE: XMG (https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2469093-1&h=593065666&u=http%3A%2F%2Fwww.thecse.com%2FCNSX%2FSecurities%2FMining%2FMGX-Minerals-Inc.aspx&a=CSE%3A+XMG)) (FKT:1MG (https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2469093-1&h=1128733128&u=http%3A%2F%2Fwww.boerse-frankfurt.de%2Fen%2Fequities%2Fmgx%2Bminerals%2Binc%2Bag%2BCA55303L1013&a=FKT%3A+1MG)) (OTCQB: MGXMF (https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2469093-1&h=1398998951&u=http%3A%2F%2Fwww.otcmarkets.com%2Fstock%2FMGXMF%2Fquote&a=OTCQB%3A+MGXMF)) meldete heute,dass sein Engineeringpartner PurLucid Treatment Solutions("PurLucid") im Laufe dieser Woche voraussichtlich eine zweiteAbwasserreinigungsanlage fertigstellen wird, deren vollständigeInbetriebnahme planmäßig am 7. Juni 2019 stattfindet.Das System wurde in eine Ölsandanlage in Alberta integriert, umsich einer Kombination aus Abwässern zuzuwenden, die typischerweisemit dampfunterstützter Schwerkraftdrainage (steam assisted gravitydrainage, "SAGD") einhergehen, um sie wiederverwerten undkostengünstig entsorgen zu können. Der Ölsandbetreiber erklärte sichzu einer pauschalen Bearbeitungsgebühr bereit und wird von einerbedeutenden Kosteneinsparung profitieren sowie gleichzeitgTreibhausgasemissionen verringern können.Die Technologien von MGX und PurLucid bieten im Vergleich zuherkömmlichen Technologien hochstehende Behandlungsergebnisse, da sieohne die Notwendigkeit einer vorherigen Wasserabkühlung dazu in derLage sind, aus Abwässern entstandene Salzsolen zu bearbeiten. Diesführt zu einer enormen Verringerung des Energieverbrauchs einerSAGD-Anlage bei der Handhabung erzeugten Wassers und eliminiert dieVerschmutzung von Wärmetauschern, was eine der größten operativenHerausforderungen darstellt.Rapides Extraktionsverfahren für Lithiumsalzlaugen (Rapid LithiumBrine Extraction Technology)MGX und PurLucid haben ein rapides Extraktionsverfahren fürLithiumsalzlaugen entwickelt, das den Platzbedarf sowie Investitionenin weitläufige, mehrphasige abgedichtete Verdunstungsteiche vonSeegröße erheblich reduziert und die Qualität der Extraktion und derGewinnung aus einem breiten Spektrum an Solen im Vergleich zurherkömmlichen solaren Verdunstung verbessert. Die Technologie ist aufPetrolithium (Produktionswasser aus der Öl- und Gasförderung),natürliche Sole und andere Solequellen wie lithiumreiche Gruben- undIndustrieabwässer anwendbar.Informationen zu PurLucidPurLucids patentiertes und in Exklusivlizenz vertriebenesNanoflotationsverfahren wurde speziell für Ölfelder entwickelt. DieTechnologie scheidet Verunreinigungen aus dem Prozesswasser der Öl-und Gasgewinnung ab und produziert sauberes Wasser als Endprodukt.Dies ermöglicht die Rückgewinnung oder kontrollierte Entsorgung vonProzesswasser aus Ölfeldern und senkt bzw. eliminiert dieProzesskosten innerhalb der Bohrung sowie die damit verbundenenTransportkosten. Die Abwasserbehandlungskosten machen heute mit denhöchsten Anteil an den Betriebskosten in Ölfeldern bzw.Ölsandlagerstätten aus. Weitere Informationen finden Sie unterwww.purlucid.com. MGX ist über kontinuierliche Investitionen zumErwerb einer Beteiligung von bis zu 100 % an PurLucid berechtigt.Informationen zu MGX MineralsMGX Minerals ist ein diversifiziertes kanadisches Rohstoff- undTechnologieunternehmen mit weltweiten Beteiligungen in den SegmentenModerne Werkstoffe, Energie und Wasser. Weitere Einzelheiten sindunter www.mgxminerals.com erhältlich.Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (inden Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation ServicesProvider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für dieAngemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.Zukunftsorientierte AussagenDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationenoder zukunftsgerichtete Aussagen (gemeinsam die "zukunftsgerichtetenInformationen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze.Zukunftsgerichtete Aussagen sind meist an Ausdrücken zu erkennen wie:"glauben", "erwarten", "antizipieren", "beabsichtigen", "schätzen","potenziell" oder ähnlichen Terminologien, die sich naturgemäß aufzukünftige Ereignisse beziehen. Das Unternehmen weist die Anlegerdarauf hin, dass zukunftsgerichtete Informationen des Unternehmenskeine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen,und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedenerFaktoren erheblich von jenen unterscheiden könnten, die in denzukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden. Umeine vollständige Erörterung solcher Risikofaktoren und derenpotenzieller Auswirkungen zu lesen, werden die Leser ersucht, dieöffentlichen Einreichungen des Unternehmens im Firmenprofil auf SEDARunter http://www.sedar.com zu konsultieren.Jared LazersonPräsident und CEOTel.: +1-604-681-7735Web: www.mgxminerals.comOriginal-Content von: MGX Minerals Inc., übermittelt durch news aktuell