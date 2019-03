MGX Minerals erstellt Umsatzprognosen für die ersten unter Vertrag genommenen Abwasserreinigungsanlagen

Finanztrends Video zu



Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) - MGX Minerals Inc.("MGX" oder das "Unternehmen") (CSE: XMG (https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2418458-1&h=3284482301&u=http%3A%2F%2Fwww.thecse.com%2FCNSX%2FSecurities%2FMining%2FMGX-Minerals-Inc.aspx&a=CSE%3A+XMG)) (FKT:1MG (https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2418458-1&h=2749061111&u=http%3A%2F%2Fwww.boerse-frankfurt.de%2Fen%2Fequities%2Fmgx%2Bminerals%2Binc%2Bag%2BCA55303L1013&a=FKT%3A+1MG)) (OTCQB: MGXMF (https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2418458-1&h=3019852184&u=http%3A%2F%2Fwww.otcmarkets.com%2Fstock%2FMGXMF%2Fquote&a=OTCQB%3A+MGXMF)) undEngineering-Partner PurLucid Treatment Solutions ("PurLucid") freuensich, ein Update über die kommerzielle Bereitstellung seiner erstenbeiden unter Vertrag genommenen Abwasserreinigungsanlagen zu geben.Die erste Vertragsanlage ist nun vollständig fertiggestellt undwird in einer Ölsand-SAGD-Anlage in Alberta in Betrieb genommen, umVerdampfer-Ablasswasser (Evaporator Blowdown Water, EBD)aufzubereiten und wird schon in Kürze einsatzbereit sein. DieFertigstellung und Inbetriebnahme der zweiten unter Vertrag genommenAbwasserreinigungsanlage ist für Juni geplant, ebenfalls für einenÖlsand-SAGD-Betreiber in Alberta. Beide Anlagen können 10 m3 proStunde aufbereiten. Nach Abschluss der Test- und Optimierungsphasewerden Kunden einen Pauschalpreis für die Aufbereitung zahlen. DasUnternehmen und PurLucid gehen davon aus, 2019 während derAnlaufphase der ersten beiden Vertragsanlagen einen Umsatz von zweiMillionen CAD zu erwirtschaften. Zurzeit werden Verträge für weitereAbwasserreinigungsanlagen ausgehandelt und sollen in Kürzeabgeschlossen werden.Das Unternehmen hat insgesamt 520.000 Stammaktien alsGegenleistung für von Beratern des Unternehmens erbrachteDienstleistungen ausgegeben. Die Aktien unterliegen einerviermonatigen Haltezeit. Darüber hinaus hat das Unternehmenbestimmten Beratern, Direktoren und leitenden Angestellten insgesamt3.825.000 Aktienoptionen eingeräumt. Diese Optionen können ab Datumder Gewährung für einen Zeitraum von zwei Jahren zu einem Preis von0,39 Dollar pro Aktie ausgeübt werden.Rapides Extraktionsverfahren für Lithiumsalzlaugen (Rapid LithiumBrine Extraction Technology)MGX und PurLucid haben ein rapides Extraktionsverfahren fürLithiumsalzlaugen entwickelt, das den Platzbedarf sowie Investitionenin weitläufige, mehrphasige abgedichtete Verdunstungsteiche vonSeegröße eliminiert bzw. erheblich reduziert und die Qualität derExtraktion und der Gewinnung aus einem breiten Spektrum an Solen imVergleich zur herkömmlichen solaren Verdunstung verbessert. DieTechnologie ist auf Petrolithium (Produktionswasser aus der Öl- undGasförderung), natürliche Sole und andere Solequellen wielithiumreiche Gruben- und Industrieabwässer anwendbar.Informationen zu PurLucidPurLucids patentierte und in Exklusivlizenz vertriebeneNanoflotationstechnologie wurde speziell für Ölfelder entwickelt. DieTechnologie scheidet Verunreinigungen aus dem Prozesswasser der Öl-und Gasgewinnung ab und produziert sauberes Wasser als Endprodukt.Dies ermöglicht die Rückgewinnung oder kontrollierte Entsorgung vonProzesswasser aus Ölfeldern und senkt bzw. eliminiert dieProzesskosten innerhalb der Bohrung sowie die damit verbundenenTransportkosten. Die Abwasserbehandlungskosten machen heute mit denhöchsten Anteil an den Betriebskosten in Ölfeldern bzw.Ölsandlagerstätten aus. Weitere Informationen erhalten Sie unterwww.purlucid.com. MGX hat das Recht, bis zu 100 % der Anteile anPurLucid durch sukzessive Investitionen zu erwerben.Informationen zu MGX MineralsMGX Minerals ist ein diversifiziertes kanadisches Rohstoff- undTechnologieunternehmen mit Beteiligungen an globalenfortgeschrittenen Materialprojekten sowie Energie- und Wasseranlagen.Weitere Informationen erhalten Sie unter www.mgxminerals.com.Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (inden Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation ServicesProvider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für dieAngemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationenoder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammengefasst "zukunftsgerichteteInformationen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze.Zukunftsgerichtete Aussagen sind meist an Ausdrücken zu erkennen wie:"glauben", "erwarten", "antizipieren", "beabsichtigen", "schätzen","potenziell" oder ähnlichen Ausdrücken, die sich naturgemäß aufzukünftige Ereignisse beziehen. Das Unternehmen weist die Anlegerdarauf hin, dass zukunftsgerichtete Informationen, die vomUnternehmen bereitgestellt werden, keine Garantie für zukünftigeErgebnisse oder Leistungen darstellen und dass die tatsächlichenErgebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von solchenzukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Für eineausführlichere Erörterung solcher Risikofaktoren und derenpotenzielle Auswirkungen wird der Leser auf die öffentlichenEinreichungen des Unternehmens verwiesen, die über das Profil desUnternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com eingesehen werden können.Pressekontakt:Jared LazersonPresident und CEOTelefon: +1-604-681-7735Internet: www.mgxminerals.comOriginal-Content von: MGX Minerals Inc., übermittelt durch news aktuell