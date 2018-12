MGX Minerals: Das Interesse versiegt

Der MGX Minerals Aktie ist es zuletzt nicht mehr gelungen, das Interesse an der Börse zu binden. Am Mittwoch ging der Titel etwa an der Börse Stuttgart völlig unverändert bei einem Kurs von 0,3110 Euro aus dem Handel. Während der Negativtrend zunächst beendet zu sein scheint, stellt sich weiter die Frage nach der lang ersehnten Bodenbildung.

MGX Minerals: Kursziel angepasst

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.