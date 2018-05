MGX Minerals Aktie: Mit staatlicher Hilfe aus dem Kurskeller!

Der anhaltende Abwärtstrend bei MGX Minerals konnte in den letzten Tagen endlich wieder nach oben durchbrochen werden. Das Unternehmen gab jüngst bekannt, dass die eigene Tochtergesellschaft ZyncNyx Energy und ihre Forschungspartner einen Zuschuss des Natural Science and Engineering Research Council in Kanada erhalten. In den nächsten drei Jahren wird ein Projekt um die Erforschung von Materialien für Zink-Luft-Energiespeichersystemen mit insgesamt 580.000 ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Robert Sasse.