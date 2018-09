MGX Minerals Aktie: Was passiert jetzt?

Am Montag vermeldete MGX Minerals Neuigkeiten zu seinem Lithiumprojekt Salinitas in Argentinien. Bei einer geophysikalischen Untersuchung sind Anomalien aufgefallen. Es gibt anscheinend Hinweise auf potenziell bedeutsame Grundwasserleiter in einem Gebiet mit einer Größe von drei mal zwei Kilometern. Jene sollen in einer Tiefe von 180 Metern liegen und es soll sich wahrscheinlich um in Sole getränkte Einheiten aus Sand und Ton ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.