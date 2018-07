MGX Minerals Aktie: Neuigkeiten zu Driftwood Creek!

MGX Minerals betreibt im Südosten der kanadischen Provinz British Columbia ein Magnesiumprojekt mit dem Namen Driftwood Creek. Dazu gab das Unternehmen am Montag neue Details bekannt. So wurde die Ingenieursfirma Hatch Ltd. mit einer umfassenden Prüfung beauftragt und soll auch ein mehrphasiges Arbeitsprogramm durchführen. Ziel dabei ist es, das Verfahrensdesign, Mineralverarbeitung und weitere Punkte unter die Lupe zu nehmen und das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.