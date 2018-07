MGX Minerals Aktie: Keine neuen Signale!

Kürzlich gab MGX Minerals bekannt, sein Bohrprogramm im Siliziumprojekt in British Columbia abgeschlossen zu haben. In 10 Bohrlöchern wurden dabei insgesamt 782 Bohrmeter absolviert. Der aufgespaltene Bohrkern wurde an das Labor von ALS Minerals in British Columbia übergeben, nähere Ergebnisse der Untersuchungen werden wohl in absehbarer Zeit folgen. Die Meldung ist für die Börse nur beiläufig von Interesse und die meisten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.