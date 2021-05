MGM Resorts Aktie: NBA, Action Network und BetMGM kooperieren bei neuer Sportwetten-Show!

Der Anstieg von Sportwetten und mehr Staaten, die Wetten legalisieren, hat dazu geführt, dass die Sportligen ihre Gedanken über die Abdeckung des Marktes geändert haben.

Was geschah

Am Donnerstag kündigte NBA Digital einen neuen Bereich namens NBABet an. Auf NBA.com, in der NBA-App und auf den Social-Media-Plattformen der NBA werden Inhalte rund um das Thema Wetten zu finden sein.

Eine neue wöchentliche Show namens ...



