MGM Resorts Aktie: MGM Resorts erwirbt den Betrieb des Cosmopolitan für 1,6 Milliarden Dollar!

MGM Resorts International (NYSE:MGM) hat mit Blackstone Inc.(NYSE:BX) eine Vereinbarung über den Erwerb des The Cosmopolitan of Las Vegas für einen Barbetrag von 1,625 Milliarden Dollar unterzeichnet, vorbehaltlich der üblichen Anpassungen des Betriebskapitals.

Das Cosmopolitan ist ein Luxusresort und Kasino auf dem Las Vegas Strip. Blackstone erwarb das Cosmopolitan im Jahr 2014.

Der Kaufpreis entspricht einem Vielfachen des etwa achtfachen bereinigten EBITDA, einschließlich



