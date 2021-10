MGM Resorts-Aktie: Es ist noch nicht vorbei!

MGM Resorts International (NYSE:MGM) erreicht im Laufe des Dienstags neue 52-Wochen-Höchststände. Die Aktie wurde am Dienstag im “Fast Money Halftime Report” von CNBC als “Call of the Day” vorgestellt.

Was geschah: Benjamin Chaiken, Analyst der Credit Suisse, stufte MGM Resorts auf “Outperform” hoch und erhöhte das Kursziel von 33 $ auf 68 $.

Wright's Take: Degas Wright von Decatur Capital Management stimmt der ...



