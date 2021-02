MGM Resorts Aktie: Drei Objekte in Las Vegas vollständig neu eröffnet!

MGM Resorts International (NYSE:MGM) hat angekündigt, dass der 24/7-Hotelbetrieb in drei seiner Häuser in Las Vegas – Mandalay Bay, Park MGM und The Mirage – am 3. März wieder aufgenommen wird. Die Entscheidung basiert auf dem gestiegenen touristischen Interesse an Las Vegas, sagte das Unternehmen. Die drei Häuser hatten zuvor aufgrund des geringeren Geschäftsvolumens infolge der COVID-19-Pandemie punktuelle Schließungen zur Wochenmitte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung