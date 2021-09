MGM Resorts Aktie: BofA erhöht das Kursziel des Unternehmens nach dem Kauf des Las Vegas Resorts!

Am Montag gab Blackstone Inc. (NYSE:BX) den Verkauf des Resorts The Cosmopolitan in Las Vegas für 5,65 Milliarden Dollar bekannt. Blackstone Real Estate Income Trust (BREIT), Stonepeak und der Cherng Family Trust erwarben die Immobilien des Cosmopolitan für 4,025 Milliarden Dollar, während MGM Resorts International (NYSE:MGM) den Kasinobetrieb für 1,625 Milliarden Dollar übernahm.

Mehrwert

Am Dienstag bestätigte Shaun Kelley, Analyst der Bank of ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung