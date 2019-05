MGM Growth Properties: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

An der Heimatbörse New York notiert MGM Growth Properties per 20.05.2019, 00:13 Uhr bei 31,9 USD.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir MGM Growth Properties einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob MGM Growth Properties jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die MGM Growth Properties-Aktie beträgt dieser aktuell 29,75 USD. Der letzte Schlusskurs (31,89 USD) liegt damit deutlich darüber (+7,19 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält MGM Growth Properties somit eine "Buy"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 31,84 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+0,16 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für MGM Growth Properties ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. In Summe wird MGM Growth Properties auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Buy"-Rating versehen.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 4 Analystenbewertungen für die MGM Growth Properties-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Buy", 2 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die MGM Growth Properties-Aktie. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das MGM Growth Properties-Wertpapier vom letzten Monat ist "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 34 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 6,62 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (31,89 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält MGM Growth Properties somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Fundamental: MGM Growth Properties ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt () aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 25,48 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 72 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 92,31 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.