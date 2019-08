MGM ChinaIst das alles gewesen, ?

Der MGM China-Kurs wird am 19.08.2019, 19:19 Uhr an der Heimatbörse Hong Kong mit 12.28 HKD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Casinos & Spiele".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses MGM China auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der MGM China als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 2 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu MGM China vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 0 HKD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -100 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 11,72 HKD beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der MGM China-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 13,91 HKD. Der letzte Schlusskurs (11,72 HKD) weicht somit -15,74 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (12,96 HKD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-9,57 Prozent), somit erhält die MGM China-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die MGM China-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

3. Fundamental: MGM China ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Hotels Restaurants und Freizeit) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 41,74 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 43 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 73,45 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.