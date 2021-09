MGM-Aktie: Das beste Casino für Wells Fargo?

Weitere Suchergebnisse zu "Wells Fargo":

Kasinoaktien haben in dieser Woche aufgrund von Befürchtungen über behördliche Maßnahmen auf dem Markt in Macau, China, einen großen Rückschlag erlitten. Ein Wall-Street-Analyst sagte jedoch, dass jetzt ein guter Zeitpunkt sei, um einzusteigen und selektiv Glücksspielaktien mit begrenztem Engagement in China zu kaufen.

Der Analyst: Wells Fargo-Analyst Daniel Politzer hat die Beobachtung der folgenden 12 Kasinowerte aufgenommen:

(NYSE:MGM) wurde auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!