MGM Aktie: Analyst sagt, dass der Verkauf von Springfield-Anlagen für 400 Millionen Dollar die Bilanz weiter stärkt!

MGM Resorts International (NYSE:MGM) gab am Dienstag den Verkauf seines Immobilienvermögens in Springfield, Massachusetts, an seinen REIT MGM Growth Properties LLC (NYSE:MGP) für 400 Millionen Dollar bekannt.

Was ist passiert?

Die Immobilie in Springfield ist die letzte in einer Reihe von MGM-Immobilien, die das Unternehmen an seinen REIT übertragen hat. MGM wird die Immobilie nun von MGM Growth pachten und die Anlagen weiter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung