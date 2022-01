MGI EURO NOM BD LG DUR-M1EUR: Was passiert hier gerade?

Am 18. Mai 2021 erreichte der Fond mit einem Kurspreis von 139,96 Euro das 52 Wochentief. In der Zeit seit dem Kurstief stieg der Preis um 2,42 Prozent nach Norden. Die Kapitalanleger konnten in den vergangenen 251 einen Anstieg genussvoll in ihrem Depot verfolgen.

MGI EURO NOM BD LG DUR-M1EUR im Aufwärtstrend

Viele Analysten greifen auf die Instrumente der technischen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung