MGC Pharmaceuticals-Aktie: Was für ein Jahresbeginn!

Die MGC Pharmaceuticals-Aktie startete heute mit einem enormen Kursplus in den Tag. Knapp über 20 Prozent ging es mit der Aktie des Cannabisunternehmens nach oben. Nach über einem halben Jahr in einer Seitwärtsbewegung eine willkommene Kursänderung für Investoren. Was steckt hinter dem heutigen Kursaufschwung? Und wie nachhaltig ist er?

Der Vertrieb in Indien geht los

Hintergrund des starken Kursplus ist die Bekanntgabe eines ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung