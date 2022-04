MGC Pharmaceuticals-Aktie: Luft nach oben!

Die MGC Pharmaceuticals-Aktie hat im laufenden Jahr einiges an Wert verloren: Seit Beginn des Jahres ist das Papier an der Australian Stock Exchange um 37,84 Prozent gesunken. In der vergangenen Woche ging es für den Kurs des Unternehmens jedoch wieder aufwärts: Der Titel verbucht in den vergangenen fünf Tagen ein Plus von 4,17 Prozent. Ein Minus von 8 Prozent steht hingegen um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung