MFS: Wirtschaft und Märkte aktuell – Weltpolitische Risiken

18.02.2022 –

KONJUNKTUR Spannungen zwischen Russland und der Ukraine halten an

Am Mittwoch hat die NATO Russland vorgeworfen, seine Truppen an der ukrainischen Grenze zu verstärken. Nur einen Tag zuvor hatte Russland das Gegenteil behauptet. Laut Reuters habe der Kreml stets zugesagt, die Truppen nach dem Ende der Manöver in die Kasernen zurückzuziehen. Die Übungen gelten allgemein als russische ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



