MFS: Wirtschaft und Märkte aktuell – Russischer Angriff auf die Ukraine

25.02.2022 –

KONJUNKTUR Russischer Angriff auf die Ukraine

Am frühen Donnerstagmorgen marschierten russische Truppen in die Ukraine ein. Berichtet wurde über Kämpfe am Boden und in der Luft, mit Explosionen und Raketenangriffen auf mehrere ukrainische Städte einschließlich der Hauptstadt Kiew. Nachdem Wladimir Putin eine „spezielle Militäroperation“ angekündigt hatte, griff Russland zahlreiche Ziele in der Ukraine an. Die Lage verschlechterte sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



