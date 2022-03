MFS: Krieg und Inflation bestimmen die Märkte

25.03.2022 – Internationale Aktien legten zumindest etwas zu und verzeichneten damit erstmals in diesem Jahr zwei Wochen in Folge ein Plus. Das Barrel Rohöl der Sorte West Texas Intermediate verteuerte sich von 104,69 US-Dollar am letzten Freitag auf 113,47 US-Dollar. Nach den Äußerungen von Notenbankchef Jerome Powell zur Inflation stieg die US-Zehnjahresrendite auf 2,48%, den höchsten Wert seit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



