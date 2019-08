MFA Financial Inc: Das ist schon in aller Munde!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie MFA Financial Inc. Die Aktie notiert im Handel am 13.08.2019, 01:56 Uhr, mit 7.4 USD.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses MFA Financial Inc auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: MFA Financial Inc erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 0 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu MFA Financial Inc vor. MFA Financial Inc erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

2. Dividende: MFA Financial Inc hat mit einer Dividendenrendite von 10,74 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (5.08%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der ""-Branche beträgt +5,66. Aufgrund dieser Konstellation erhält die MFA Financial Inc-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,69 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("") liegt MFA Financial Inc damit 2,57 Prozent über dem Durchschnitt (8,12 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "" beträgt 8,65 Prozent. MFA Financial Inc liegt aktuell 2,04 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".