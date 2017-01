MEW: Novelle des Energiesteuergesetzes bedroht Mittelstand - Paragraph 60 Energiesteuergesetz beibehalten

Berlin (ots) - Zum neuen Entwurf eines Zweiten Gesetzes zurÄnderung des Energie- und Stromsteuergesetzes erklärt Dr. SteffenDagger, Hauptgeschäftsführer des MEW MittelständischeEnergiewirtschaft Deutschland e.V.:"Wir fordern den Deutschen Bundestag auf, die von derBundesregierung vorgesehene Streichung des Paragraphen 60Energiesteuergesetz (§60 EnergieStG) zurückzunehmen, um dieexistenzielle Bedrohung mittelständischer Mineralölunternehmen zuverhindern.Bislang wurde durch den Paragraphen 60 sichergestellt, dass imFalle der Insolvenz eines Kunden die Energiesteuer zurückerstattetwird. Zweck des Paragraphen ist es aber nicht, denMineralölgesellschaften die relativ geringen tatsächlichenForderungsausfälle zu erstatten. Vielmehr werden mittelständischeEinzelhändler, in der Regel Tankstellenbetreiber, von der Besicherungdes Energiesteueranteils gegenüber ihren Vorlieferanten befreit.Eine Streichung würde dazu führen, dass Unternehmen dieBesicherung auf den Energiesteueranteil ausweiten müssten.Die durch die Streichung des Paragraphen 60 zu erwartendeVerdopplung der Sicherheitsleistung würde Mittelständler in derPraxis überfordern. Sie führt zu existentiellen Wettbewerbsnachteilengegenüber den integrierten Mineralölkonzernen.Ein Rechtsgutachten der Kanzlei Gleiss Lutz belegt, dass die Normdes § 60 EnergieStG aus mehreren Gründen keine unzulässige Beihilfedarstellt. Deshalb wäre eine Abschaffung des Paragrafen mit dieserrechtlichen Begründung weder notwendig noch sachgerecht."Der MEW ist als Dachverband Stimme des unabhängigenMineralölmittelstandes in Deutschland. Dazu gehören der unabhängigeImport, der unabhängige Großhandel, die Freien Tankstellen und dieunabhängigen Tanklagerbetreiber mit einem flächendeckenden Netz inganz Deutschland.Das Rechtsgutachten finden Sie hier:http://www.mew-verband.de/index.php/download_file/1992/Pressekontakt:Dr. Steffen Dagger, HauptgeschäftsführerTelefon: 0 30 - 20 45 12 53Email: info@mew-verband.deOriginal-Content von: MEW Mittelst?ndische Energiewirtschaft Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell