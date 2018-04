Die MET-Saison 2018/2019 bei CinemaxX: Opern-Genuss der Extraklasse live aus New York! / Kinotickets für alle zehn Opernübertragungen im Vorverkauf

Hamburg (ots) - Eine der weltweit führenden Bühnen, Stardirigentenund eine internationale Sängerelite garantieren seit jeherHighclass-Entertainment an der New Yorker Metropolitan Opera. AbOktober überträgt CinemaxX nun bereits in der elften Saisonausgesuchte Inszenierungen live in die Kinosäle ausgewählter CinemaxXKinos und entführt Opernliebhaber und Klassikfans so in eine Welthochkarätiger musikalischer Höhepunkte. Ganz nach dem Motto "Mehr alsKino" wird die Leinwand bei CinemaxX zur Bühne und der Film zur Oper:Bis zu zwölf Kameras und Spezialmikrofone machen aus dem Kinosaal einOpernhaus von Weltrang. Zusätzlich wird dem Kinogast ein Blick hinterdie Kulissen der New Yorker MET gewährt. Die begehrten Karten könnenab dem 28. April 2018 unter www.cinemaxx.de/meisterwerke sowie an denKassen der teilnehmenden CinemaxX Kinos erworben werden.Opernhäuser stehen für Vieles, doch selten für bequeme Sitze. DieLive-Übertragungen aus der legendären Metropolitan Opera werden dankder komfortablen CinemaxX Kinosessel zum Genusserlebnis derExtraklasse. Alle Kinoplätze verwandeln sich mittels der Kameras, diehautnah von New Yorks aufregendster Klassikszene übertragen, zu denteuersten Plätzen in der MET! Den Live-Charakter ermöglicht dieMetropolitan Opera mithilfe perfekter Übertragungsqualität von zwölfHD-Kameras, Pausen-Interviews mit den Stars und freiem Blick auf diesingenden Protagonisten. Präsentiert in bester CinemaxX Bild- undTonqualität ist auch in der Saison 2018/2019 Opern-Genuss vomFeinsten in 18 Kinos der Gruppe garantiert.Das erlesene Opern-Programm reicht von italienischem Pathos inForm von Giacomo Puccinis "La fanciulla del West" und Giuseppe Verdis"La Traviata", über den französischen Verismo mit dem Werk "Carmen"von Georges Bizets, bis hin zu Richard Wagners legendären undsagenhaften "Die Walküre" aus "Der Ring der Nibelungen". DieBesetzungsliste lässt sofort erkennen, dass der Olymp der Opernweltin die Metropolitan Opera im Big Apple Einzug hält. So brillierenAnna Netrebko in "Aida", Roberto Alagna in "Samson et Dalila" oderPretty Yende in "La fille du régiment". Als Dirigenten begeisternYannick Nézet-Séguin oder Philippe Jordan.Unter dem Dirigat von Nicola Luisotti erfährt die Opernsaison am06. Oktober 2018 einen phänomenalen Auftakt. In Giuseppe Verdis"Aida" lassen Anna Netrebko, Anita Rachvelishvili, AleksandrsAntonenko, Quinn Kelsey und Ryan Speedo Green die Zeit der Pharaonenauferstehen. In virtuosen Duetten, begleitet von imposantenChorgesängen, durchleiden die Sänger den Konflikt zwischen Liebe undKönigsloyalität.Weiter geht es am 20. Oktober 2018 mit der Oper "Samson et Dalila"von Camille Saint-Saëns. Das Stück handelt vom beginnendenFreiheitskampf der versklavten Hebräer und dem Polytheismus derPhilister. Beeindruckende Chöre unterstreichen die dramatischeHandlung. Sir Mark Elder dirigiert die Starbesetzung mit RobertoAlagna, Elina Garanca, Laurent Naouri, Elchin Azizov und DmitryBelosselskiy und lässt gemeinsam mit den Stars berühmte Arien aus demMeisterwerk erklingen.Am 27. Oktober 2018 ertönt Puccinis Werk "La fanciulla del West",das 1910 an der MET uraufgeführt wurde. Im Bühnen-Goldgräberlager amFuße der kalifornischen Wolkenberge bieten Eva-Maria Westbroek, JonasKaufmann, Carlo Bosi und Zeljko Lucic die dramatische KompositionPuccinis rund um die Geschehnisse des Goldrausches um das Jahr 1850dar. Geleitet wird das Ensemble von Maestro Marco Armiliato.Fortgesetzt wird die Saison am 10. November 2018, wenn derDirigent Robert Spano der Oper "Marnie" Leben einhaucht. Nico Muhlyinterpretierte den Roman von Winston Grahams neu und beschreibt einejunge Frau, die sich ihren Weg durchs Leben bahnt und dabeiwiederholt ihre Identität wechselt. Auf der Bühne zu sehen sind nebenIsabel Leonard, Janis Kelly, Denyce Graves auch Lestyn Davies sowieChristopher Maltman.Am 15. Dezember 2018 betritt das Schicksal mit Giuseppe Verdis "LaTraviata" die Bühne. Der kanadische Dirigent Yannick Nézet-Séguin undeine erstklassige Besetzung mit Diana Damrau, Juan Diego Flórez undQuinn Kelsey lassen eine der erfolgreichsten Opern derMusikgeschichte erklingen. Darin dreht sich alles um die schöneVioletta und ihre hoffnungslose Liebe. Bereits im ersten Akt tauchendie Zuhörer beim eingängigen Brindisi in die Geschehnisse rund um dietragische Rolle der Kurtisane ein.Den Start in das neue Jahr veredelt Dirigent Gianandrea Noseda am12. Januar 2019 mit der Aufführung von "Adriana Lecouvreur". Die Opervon Francesco Cilea stellt die damals bedeutendste französischeSchauspielerin Lecouvreur in den Mittelpunkt der Handlung. DieWeltstars Anna Netrebko, Anita Rachvelishvili, Piotr Beczala, CarloBosi, Ambrogio Maestri und Maurizio Muraro laden stimmgewaltig aufeine Reise in das Paris von 1730 ein.Liebe, Freiheit und Fahnenflucht sind die Hauptthemen GeorgesBizets Opéra-comique "Carmen". Am 02. Februar 2019 bringt LouisLangrée das Meisterwerk der musikalischen Gattung "Vorstadtkomödiemit Musikeinlagen" um Begehren und Macht auf die Bühne. ClémentineMargaine, Aleksandra Kurzak, Roberto Alagna und Alexander Vinogradovübernehmen die Hauptrollen des Stücks.Einen Monat später, am 02. März 2019, können die Opernliebhabermit Gaetano Donizettis Werk "La fille du régiment" eine weitereOpéra-comique auf der großen Kinoleinwand bestaunen. Dirigent EnriqueMazzola sowie Pretty Yende, Javier Camarena, Stephanie Blythe undMaurizio Muraro bringen eine Geschichte auf die Bühne, die die Liebethematisiert und die Gegensätze zwischen Militär und Adel miteinzigartigen musikalischen Färbungen charakterisiert.Am 30. März 2019 erleben Klassikfans die Aufführung von RichardWagners "Die Walküre" in den teilnehmenden CinemaxX Kinos. Infünfeinhalb Stunden wird der zweite Teil des vierteiligen Zyklus "DerRing der Nibelungen" von Dirigent Philippe Jordan und der Besetzungum Christine Goerke, Eva-Maria Westbroek, Stuart Skelton, JamieBarton, Greer Grimsley und Günther Groissböck präsentiert.Den Abschluss der MET Saison macht Yannick Nézet-Séguin am 11. Mai2019 mit seiner Interpretation von Francis Poulenc tragischer Oper"Dialogues des Carmélites". Isabel Leonard, Adrianne Pieczonka, ErinMorley und Karen Cargill sind, wie auch Karita Mattila, DavidPortillo und Dwayne Croft, Teil der hochkarätigen Besetzung. DieGeschehnisse des historischen Ereignisses rund um die Märtyrerinnenvon Compiègne gehen durch die musikalische Ausarbeitung von Poulencnicht nur ins Ohr, sondern auch unter die Haut.Kinotickets für die Live-Übertragung aus der New YorkerMetropolitan Opera gibt es ab dem 28. April 2018 im Vorverkauf. DieTickets sind in allen teilnehmenden CinemaxX Kinos, den dortvorhandenen Ticketautomaten, auf der Websitewww.cinemaxx.de/meisterwerke oder in der App erhältlich. Auf derWebsite www.cinemaxx.de/app steht die Smartphone Anwendung kostenloszum Download bereit.Fragen zum Ticketkauf und Reservierungen beantwortet das CinemaxXService Center täglich von 10 bis 21 Uhr für alle teilnehmendenCinemaxX Kinos unter der deutschlandweiten Festnetznummer 040 80 8069 69.Teilnehmende CinemaxX Kinos:Augsburg, Essen, Göttingen, Halle, Hamburg-Harburg, Hamburg Holi,Hamburg-Wandsbek, Hannover, Heilbronn, Kiel, Krefeld, Magdeburg,Mülheim, Oldenburg, Regensburg, Sindelfingen, Wuppertal, WürzburgAlle Termine der MET-Saison 2018/2019 bei CinemaxX im Überblick:06.10.2018, 19:00 Uhr, Verdi: "Aida"(ca. 240 Minuten, gesungen in Italienisch mit deutschen Untertiteln)20.10.2018, 19:00 Uhr, Saint-Saëns: "Samson et Dalila"(ca. 210 Minuten, gesungen in Französisch mit deutschen Untertiteln)27.10.2018, 19:00 Uhr, Puccini: "La fanciulla del West"(ca. 225 Minuten, gesungen in Italienisch mit deutschen Untertiteln)10.11.2018, 19:00 Uhr, Muhly: "Marnie"(ca. 200 Minuten, gesungen in Englisch mit deutschen Untertiteln)15.12.2018, 19:00 Uhr, Verdi: "La Traviata"(ca. 215 Minuten, gesungen in Italienisch mit deutschen Untertiteln)12.01.2019, 19:00 Uhr, Cilea: "Adriana Lecouvreur"(ca. 240 Minuten, gesungen in Italienisch mit deutschen Untertiteln)02.02.2019, 19:00 Uhr, Bizet: "Carmen"(ca. 215 Minuten, gesungen in Französisch mit deutschen Untertiteln)02.03.2019, 19:00 Uhr, Donizetti: "La fille du régiment"(ca. 177 Minuten, gesungen in Französisch mit deutschen Untertiteln)30.03.2019, 17:00 Uhr, Wagner: "Die Walküre"(ca. 320 Minuten, gesungen in Deutsch mit deutschen Untertiteln)11.05.2019, 18:00 Uhr, Poulenc: "Dialogues des Carmélites"(ca. 210 Minuten, gesungen in Französisch mit deutschen Untertiteln)Die Längen verstehen sich inkl. 