METRO erweitert Produkt- und Dienstleistungsportfolio für Großküchentechnik mit der GÜNTHER-Gruppe

Finanztrends Video zu Dow Jones Industrial Average



mehr >

Düsseldorf (ots) -METRO Deutschland profitiert von Akquise durch eine Tochtergesellschaft der METRO Cash & Carry International GmbH- Die METRO AG akquiriert mittelbar Spezialist für Großküchentechnik GÜNTHER-Gruppe- Die Akquisition steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Behörden- Die strategische Partnerschaft erweitert das Leistungsportfolio des Großhändlers METRO- Das lokal agierende Unternehmen GÜNTHER soll zukünftig eng mit METRO Deutschland zusammenarbeiten und die bereits bestehende Partnerschaft mit Pentagast im Bereich der Großküchentechnik vertiefenDie METRO AG erwirbt mittelbar mit der GÜNTHER-Gruppe drei auf Profiküchen spezialisierte Unternehmen aus dem süddeutschen Raum und steigt damit in den Fachhandel und Service rund um die Gastronomie- und Großküchenausstattung ein. Zugleich vertieft METRO damit die seit dem Jahr 2019 bestehende strategische Kooperation im Bereich der Großküchentechnik zwischen METRO Deutschland und Pentagast, Deutschlands führendem Zusammenschluss von Gastronomie- und Großküchenausstattern."Der Erwerb der GÜNTHER-Gruppe, die langjähriges Mitglied der Pentagast ist, ermöglicht es METRO als Handelspartner den Gastro-Kundinnen und Kunden maßgeschneiderte Angebote für effiziente und wirtschaftliche Küchen-Lösungen aus einer Hand anzubieten und dabei die beiden Branchen-Kompetenzen Food und Technik zu vereinen", erklärt Martin Behle, als Operating Partner zuständig für das deutsche und österreichische METRO Geschäft.METRO Deutschland hat in den vergangenen zwei Jahren im Rahmen der Kooperation mit Pentagast unter Beweis gestellt, dass METRO für die Großküchenhersteller und Fachhändler einen deutlich erweiterten Zugang zu der Gruppe der selbstständigen Gastronomen schaffen kann. Die Verknüpfung von Lebensmitteln als METRO Kompetenz und Großküchenausstattung erweist sich als deutlicher Mehrwert für die Kundinnen und Kunden in der Gastronomie. Über die Kooperation mit Pentagast sind bisher erfolgreich Großküchengeräte vermittelt und verkauft worden.Im Zuge des Erwerbs der GÜNTHER-Gruppe durch eine Tochtergesellschaft der METRO Cash & Carry International GmbH soll die Partnerschaft zwischen METRO Deutschland und den führenden Produzenten von Profiküchengeräten vertieft werden. Der Großhändler kann seine großen Großhandelsmärkte dazu nutzen, dem Fachhandel Ausstellungsfläche für Produkte und verbundene Servicedienstleistungen zur Verfügung zu stellen und damit auch neue Kundengruppen anzusprechen. METRO Deutschland wiederum erhält dadurch Zugang zu komplementären Kundengruppen im süddeutschen Raum wie Hotelketten oder Großkantinen sowie zu Unternehmen im Bereich der Gemeinschaftsverpflegung. Auf diesem Wege kann METRO sich bereits während der Phase der Restaurant-Gründung als ganzheitlicher Lösungspartner anbieten, der Beratungs-, Handels- und Servicekompetenz vereint und Gastronomen langfristig und umfassend begleitet.Die METRO AG erwirbt mittelbar die in einem gemeinsamen Verbund von der Inhaberfamilie Günther geführten Unternehmen D. u. E. GÜNTHER GMBH, Bergkirchen, die Hermann Großküchentechnik Hotel- und Gastronomiebedarf GmbH, Immenstadt im Allgäu, sowie eine Mehrheit von 56 % der Gesellschaftsanteile an der Siller & Laar Großküchentechnik und Gastronomiebedarf GmbH, Augsburg. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Unternehmen, die Premium-Marken aus dem Segment der Großküchentechnik und weitere Fachhandelsmarken vertreiben, verfügen über Showrooms, Lagerräume sowie eine ausgeprägte Beratungs- und After-Sales Service-Kompetenz. Ihre Kunden finden sich vorwiegend im Bereich individueller Restaurants, Hotels und Hotelketten, Gemeinschaftsverpflegung von großen Unternehmen, Gastronomieketten sowie größere Caterer, die u.a. Kliniken, Seniorenresidenzen oder Kitas versorgen. Die Unternehmen sollen unter ihrem heutigen Namen am Markt bestehen bleiben.Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die zuständigen Behörden.Über METRO DeutschlandDie METRO Deutschland GmbH betreibt mit rund 13.000 Mitarbeitenden 102 Großmärkte und 11 Belieferungsdepots in Deutschland. Rund drei Millionen Kundinnen und Kunden vertrauen auf das Sortiment und die Leistungen des Unternehmens. METRO versteht sich als Partner unabhängiger Unternehmerinnen und Unternehmer und setzt mit Großmärkten, Belieferungsservices, vernetztem Kundenmanagement und digitalen Lösungen die Standards von morgen. METRO Deutschland ist Teil von METRO, einem führenden internationalen Großhändler mit Food- und Nonfood-Sortimenten, der auf die Bedürfnisse von Hotels, Restaurants und Caterern (HoReCa) sowie von unabhängigen Händlern spezialisiert ist. Die weltweit über 17 Millionen METRO Kunden können wahlweise in einem der großflächigen Märkte einkaufen, online bestellte Ware dort abholen oder sich beliefern lassen. Mit digitalen Lösungen unterstützt METRO zudem die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmern und Selbstständigen und trägt damit zur kulturellen Vielfalt in Handel und Gastronomie bei. Nachhaltigkeit ist für METRO ein wesentlicher Pfeiler sämtlicher Aktivitäten, seit 8 Jahren ist METRO im Dow Jones Sustainability Index gelistet. Das Unternehmen ist in über 30 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 95.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2020/21 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von 24,8 Mrd. EUR. Mehr Informationen unter www.metroag.deMit der Online-Plattform DISH (Digital Innovations and Solutions for Hospitality) erweiterte METRO sein digitales Serviceangebot für unabhängige Unternehmen. Die Plattform ist abrufbar unter www.dish.co.Pressekontakt:METRO DeutschlandUnternehmenskommunikationSchlüterstr. 7a || 40235 DüsseldorfTelefon +49 (0)211 6886 1189presse@metro-cc.dewww.metro.deOriginal-Content von: Metro Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell