MES Insights: Digitale Ergänzung der Mobility Electronics Suppliers Expo

Berlin (ots) - Nach einer erfolgreichen Premiere in 2019 geht die Mobility Electronics Suppliers Expo vom 9. bis 11. November 2021 mit einem rein digitalen Angebot an den Start: #MES Insights bietet der Elektronikzuliefererindustrie der Mobilitätsbranche eine digitale Plattform zum fachlichen Austausch und zum Networking. "Angesichts der Unwägbarkeiten rund um die Corona-Pandemie haben wir uns frühzeitig dazu entschlossen, in diesem Jahr auf ein digitales Angebot zu setzen und die MES Expo dann turnusgemäß 2023 wieder live stattfinden zu lassen", sagt Projektleiterin Lisa Höfer. "Der Wunsch nach Austausch ist da. Eine digitale Plattform bietet in Pandemie-Zeiten eine ideale Möglichkeit, sich international zu vernetzen und zu informieren. Gleichzeitig können wir unseren Partnern und Teilnehmern so Planungssicherheit bieten."Plattform für Schienenfahrzeug-, Nutzfahrzeug- und AutomobilindustrieAls verkehrssystemübergreifende Plattform wendet sich die #MES Insights speziell an die Schienenfahrzeug-, Nutzfahrzeug- sowie Automobilindustrie. Neben der Möglichkeit des Matchmakings und Networkings bietet die #MES Insights auch ein virtuelles Kongressprogramm: Im Livestream können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer über die aktuellen Themen und Trends der Branche informieren. Im Rahmen des Dialogforums werden auch die ideellen und fachlichen Träger - Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI), Verband der Deutschen Bahnindustrie (VDB) und Deutsches Verkehrsforum (DVF) - das Programm mitgestalten. Das Vorprogramm startet bereits am 25. Oktober.Siemens Mobility Supplier Award kürt seine herausragenden ZuliefererBesonderes Highlight ist die Verleihung des unternehmenseigenen Siemens Mobility Supplier Awards, der im Rahmen der MES Insights vergeben wird. Ziel des Awards ist es, herausragende Leistungen auszuzeichnen, Lieferanten zu inspirieren und Best Practice-Beispiele zu teilen. Die Auszeichnung prämiert Lieferanten, die im laufenden Geschäftsjahr maßgeblich zum Erfolg von Siemens Mobility beigetragen haben - und zwar in den Kategorien Technology & Innovation, Logistics Performance, Competitiveness, Quality und Moving beyond.Partnerpakete für MES Insights können ab sofort gebucht werdenDarüber hinaus präsentieren Partner aus der Schienenfahrzeug-, Nutzfahrzeug- sowie Automobilindustrie ihre Innovationen und Mobilitätslösungen auf der #MES Insights. Partnerpakete können ab sofort online gebucht werden. (https://www.mobility-electronics.de/de/teilnehmer/partnerpakete/) Diese beinhalten neben der Unternehmens- und Produktpräsentation sowie der Teilnahme am #MES Insights-Programm auch die Möglichkeit für Kundengespräche im eigenen Meeting-Space.Die MES Expo ist eine zweijährige Veranstaltung der Messe Berlin und wird 2023 wieder als Präsenzmesse auf dem Messegelände in Berlin stattfinden.Pressekontakt:Messe Berlin GmbHMES ExpoPR Manager: Tim Benedict Wegner (in Elternzeit)T +49 30 3038 2282tim.wegner@messe-berlin.deBritta WoltersT +49 30 3038 2279britta.wolters@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell