MES Expo 2019: Bedienerfreundliche, sichere und intelligente Ladetechnik

Berlin (ots) - Privatleute und Vermieter, Hotels und Shops,Flotten- und Parkhausbetreiber, Unternehmen und Kommunen - jede dergenannten Zielgruppen stellt besondere Anforderungen an moderneLadetechnik für Elektrofahrzeuge. Für Entwickler und Herstellerergeben sich daraus vielfältigste Herausforderungen, die vom 5. bis7. November 2019 auch erstmalig mit im Zentrum der MobilityElectronics Suppliers Expo auf dem Berliner Messegelände stehen.Die neue Fachmesse für die Elektronikzuliefererindustrie derMobilitätsbranche bietet Unternehmen der Automobil-, Nutzfahrzeug-und Schienenverkehrsbranche eine neue Präsentations-, Informations-und Kommunikationsplattform. Denn der größte Innovationsträger imBereich der Elektromobilität ist die Elektronikbranche. DieElektronikzuliefererindustrie stellt die industrielle Basis für dieWeiterentwicklung und Innovation dieser Themenbereiche.Ladetechnik und -komponenten werden ein wichtiges Themensegmentder Mobility Electronics Suppliers Expo darstellen. Bei Inlets,Ladesteckern und -kupplungen beispielsweise sind effektive kunden-beziehungsweise fahrzeugspezifische Lösungen gefragt, die dennationalen und internationalen Vorgaben entsprechen. In Europa hatsich mittlerweile der Typ 2-Stecker etabliert, der allerdings nichtobligatorisch ist. Aufgrund der unterschiedlichen Stromnetze undStandardisierungen in den einzelnen Ländern sind vor allem bei denLadesteckern verschiedene Systeme im Einsatz. Beim Kauf eines neuenElektroautos wird in Europa meist ein Typ 2-Stecker mitgeliefert.Entwickelt wurde der Ladestecker "Typ 2" vom deutschen UnternehmenMENNEKES. Solch führenden Komplettanbietern komplexer Ladesystemebietet die MES Expo die ideale Präsentationsplattform, um ihre Themenauf die internationale Bühne zu heben.Weitere Trendthemen auf der MES Expo werden autonomes Fahren,Elektrifizierung des Antriebs, Digitalisierung und Konnektivität desFahrzeugs sein. Unter der Federführung des ZentralverbandElektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V. (ZVEI) sowie derVerband der Bahnindustrie in Deutschland e. V (VDB) werden hierzuDialog Foren stattfinden.Mehr Informationen stehen online unter www.mobility-electronics.debereit.Pressekontakt:Daniela BreitschaftPR ManagerMessedamm 2214055 Berlinbreitschaft@messe-berlin.dewww.mobility-electronics.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell